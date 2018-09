vor 19 Min.

Mit Handy am Steuer und auch noch betrunken

Die Polizei stoppte in Friedberg einen Autofahrer mit Handy am Ohr. Bei der Kontrolle fiel den beamten noch etwas anderes auf.

Auf den Autofahrer kommt jetzt einiges zu.

Ein 51-jähriger Friedberger wurde am Mittwoch im Berufsverkehr mit seinem BMW in der Röntgenstraße kontrolliert, weil er am Steuer mit seinem Handy telefonierte. Die Streifenbesatzung stellte dabei auch Alkoholgeruch fest. Der Test mit dem gerichtsverwertbaren Alkomat ergab 0,56 Promille. Dies zieht nun einen Bußgeldbescheid mit 550 Euro, zwei Punkten und einen Monat Fahrverbot nach sich.

