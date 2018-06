21:00 Uhr

Mit Teamgeist zum Erfolg

Friedberger Nachwuchs bei Mannschaftsmeisterschaften in Mering mehrmals auf dem Podest.

Der Nachwuchs des TSV Friedberg war mit 29 Mädchen im Alter von sieben bis zwölf Jahren beim Mannschaftswettkampf des Turngaus Augsburg vertreten. Der wurde dieses Mal beim TV Mering ausgetragen. Bei sommerlichen Temperaturen wurde in der Eduard-Ettensberger-Halle so mancher Schweißtropfen vergossen. Trotzdem gab es gute Ergebnisse für den TSV Friedberg.

Knisternde Spannung herrschte an den Geräten Boden, Balken, Barren und Sprung, an denen die jungen Turnerinnen wichtige Punkte sammelten. So war es auch Ziel der Friedberger Mannschaften, einen Podestplatz zu erobern. Im Wettkampf W23 (sieben und acht Jahre) starteten Emma Mohre, Selina Aksoy, Alisa Pister, Sophie Sommer und Emma Antl. Nach einer guten Vorstellung erreichte das Team den sechsten Platz und war um einige Wettkampferfahrung reicher.

Im Wettkampf W24 (acht und neun Jahre) mit Emma Hitzler, Johanna Hofgärtner, Lilli Toldi und Zoe Stehmann schlitterten die Mädchen knapp am Podest vorbei. Ihr Einsatz wurde dennoch durch einen hart erkämpften vierten Platz belohnt.

Beim nächsten Durchgang – W 27 (elf und zwölf Jahre) – stellte der TSV Friedberg gleich zwei Mannschaften. Das Team mit Katja Graf, Nicola Schmid, Eileen Aksoy und Auginia Schusche lieferte einen annehmbaren Wettkampf mit sauber geturnten Übungen ab und landete so auf dem fünften Platz. Die Mädchen der zweiten Gruppe mit Milla Götz, Ainara Höfele, Paula Hartung und Viktoria Stark turnten einen überraschend guten Wettkampf, bei dem einige Stürze am Balken vorkamen. Die Enttäuschung wich bei der Siegerehrung: Die Gesamtleistung reichte für einen tollen zweiten Platz. Damit haben sich die Mädels für den Bayernpokal, der in diesem Jahr im Turngau Augsburg im November stattfindet, qualifiziert.

Am Nachmittag bestimmten die Mädels der im W25 (zehn Jahre) in der Besetzung mit zwei Mannschaften das Wettkampfgeschehen. Das erste Team startete mit Theresa Janicher, Laura Burger, Toni Stehmann und Mia Mohre. Am Ende kam nach einem überzeugenden Wettkampf mit dem dritten Rang ein Treppchenplatz heraus.

Der zweiten Mannschaft in der W25 mit Jessica Rollheiser, Lena Kramer und Lena Schuster gelang es, die Turnkameradinnen noch zu übertrumpfen. Der verdiente Sieg in dieser Altersklasse war diesem Team nach einem blitzsauber geturnten Wettkampf nicht mehr zu nehmen. Mit dem ersten Platz und den goldenen Pokalen glänzten sichtbar auch die Augen der stolzen Mädchen. Zuletzt wurde der Wettkampf im W26 (elf Jahre) mit Tamara Hupe, Charlotte Härtle, Lina Brunnhuber, Linda Bernert und Emma Hicker noch von Erfolg gekrönt. Die Mädchen turnten zwar hoch konzentriert, aber mit vermeidbaren Stürzen am Balken. Mit einer hervorragenden Gesamtleistung an allen vier Geräten kompensierten sie aber diesen Fauxpas. Am Ende eines sehr langen Wettkampftages durfte diese Mannschaft ebenso nach ganz oben auf das Podest springen und die Gratulationen für Platz eins entgegennehmen.

Schlussendlich war das Trainerteam mit den Leistungen der Mädchen sehr zufrieden. Alle zeigten durch sichtbaren Teamgeist und kämpferischen Einsatz ein erfreuliches Bild der Turnabteilung des TSV Friedberg. Den Trainerinnen Angela Heimert, Laura Hitzler, Katharina Weber, Laura Cunha, Anja Graf, Sabrina Hupe und Lena Lugauer oblag in Mering der Einsatz beim Kampfgericht. (wm-)

