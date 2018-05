vor 17 Min.

Mit über einem Promille am Steuer erwischt

Die Polizei stoppte einen betrunkenen Autofahrer in der Kissinger Auenstraße.

Jetzt ist der Mann seinen Führerschein los.

1,1 Promille intus hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Samstagnachmittag in der Auenstraße in Kissing kontrollierte. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

