vor 39 Min.

Mittelschule in Friedberg mit Graffiti beschmiert

An der Mittelschule in Friedberg pranken gerade mehrere Sprüche. Jugendliche sind wohl für die Graffiti-Schmierereien verantwortlich.

Offenbar versahen Jugendliche das Schulgebäude in Friedberg am Freitag oder Samstag mit mehreren Sprüchen an der Wand. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

An der Mittelschule am Eisenberg wurde jetzt ein großflächiges Graffiti festgestellt. Offenbar haben Jugendliche in der Zeit von Freitag bis Samstag eine Wand an der Nordseite der Schule in rund eineinhalb Metern Höhe mit mehreren großflächigen grünen Sprüchen beschmiert.

Zu erkennen waren unter anderem die Wörter „Love“ und „Helen war hier“. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710. (tril)

