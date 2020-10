vor 35 Min.

Nach 15 Jahren: Hundesteuer in Steindorf wird erhöht

Hundebesitzer müssen in Steindorf bald mehr Hundesteuer bezahlen.

Von Brigitte Glas

Seit 15 Jahren ist die Hun­desteuer in Steindorf gleich geblieben. Jetzt hat sie der Ge­meinderat in seiner jüngsten Sit­zung erhöht. Angeregt wurde dies bereits beim Beschluss zur Auf­stel­lung von Hundetoiletten. Diese sind beschafft und sollen in Kürze aufgestellt werden.

Künftig kostet der erste Hund 40 Euro, der zwei­te 80 Euro und der dritte und jeder weitere 150 Euro im Jahr. Für Kampfhunde fallen 400 Euro an. Jagdhunde und Hunde in Weilern kosten die Hälfte. Derzeit sind in Steindorf und seinen Ortsteilen 52 Hunde gemeldet. Kampfhunde sind nicht darunter.

Konzessionsvertrag für Strom in Steindorf verlängert

Strom: Der Konzessionsvertrag Strom zwischen der Gemeinde Steindorf und der Firma Bayernwerk Netz GmbH läuft nach 20 Jahren im Februar 2022 aus. Für weitere 20 Jahre soll dieselbe Firma das Stromnetz weiter betreiben. Bay­ernwerk Netz war die einzige Fir­ma, die daran Interesse bekundet hatte. Der neue Vertrag läuft von Februar 2022 bis Februar 2042.

