Nachmittäglicher Trauer-Treff statt Stammtisch

Unter dem Motto „Gemeinsam er-leben“ hat das St. Afra Hospiz eine Möglichkeit der Begegnung geschaffen

Aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemie kann das St. Afra Hospiz derzeit seine Angebote für Trauernde weiterhin nur sehr reduziert durchführen. Christine Neukäufer und ihr Team des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes im Caritasverband Aichach-Friedberg freuen sich jedoch, dass es inzwischen durch sukzessive Lockerungen wieder erlaubt ist, Menschen in ihrer Trauer zu begleiten.

Ein neues Interims-Angebot im St. Afra Hospiz nennt sich Trauertreff und lädt unter dem Motto „Trauer gemeinsam er-leben“ trauernde Menschen zur Zusammenkunft ein. Es soll ab dem 17. Juni im zweiwöchentlichen Rhythmus Mittwoch nachmittags von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Diese Treffen „in reduzierter Form“ finden in den Räumen des Aichacher Hospizbüros in der Bahnhofstraße 28 statt. Sie sind für maximal acht Besucher vorgesehen, um den gebotenen Mindestabstand wahren zu können. Jeweils zwei ausgebildete Trauerbegleiter sind bei den Treffen anwesend und geben Impulse für die Trauerarbeit.

Die Teilnahme erfolgt nur nach Voranmeldung, voraussichtlich kann jeder Besucher nur einmal monatlich teilnehmen. „Die Nachfrage nach Trauerangeboten in der Gruppe ist groß“, bestätigt Christine Neukäufer. „Wir haben in den vergangenen Wochen viele Anrufe und E-Mails bekommen, wann wir wieder unsere Angebote starten können.“ Denn während sich manche Menschen im Trauerfall eher ins stille Kämmerlein zurückziehen, suchen viele Trauernde den Austausch mit Menschen in ähnlicher Ausnahmesituation, so die Erfahrung.

„Die derzeit geltenden Schutzmaßnahmen tragen wir aus unserer Verantwortung heraus selbstverständlich mit“, betont Christine Neukäufer. Beinahe wöchentlich gebe es dazu neue Richtlinien vom Bayerischen Hospiz- und Palliativ-Verband und vom Bayerischen Hospiz- und Palliativ-Bündnis sowie vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, Bereich Hospizwesen und nicht zuletzt vom Landes-Caritasverband. Auch in diesem Bereich sind die Hygieneauflagen eine Herausforderung.

„Den seit Jahren in Aichach stattfindenden Trauerstammtisch in der Gastronomie können wir im Moment deshalb nicht anbieten“, bedauert auch Manuela Lang, Koordinatorin der Trauerangebote im St. Afra Hospiz. Auch das beliebte Trauercafé in der Aichacher Tagesstätte mit reichhaltigem Frühstücksbuffet kann in dieser Form derzeit nicht durchgeführt werden. „Während das Angebot „Gehen in der Trauer“ gut auch mit Schutzauflagen umsetzbar ist, müssen die anderen Gruppenangebote der besonderen Situation angepasst werden. Dies gilt für alle Veranstaltungen der drei Hospizgruppen Aichach, Friedberg und Mering. Da werden Räume abgemessen und auf Teilnehmer je Quadratmeterzahlen umgerechnet.

In Friedberg freut sich Koordinatorin Christine Schwarz-Marinkovic, dass die kurz vor der Corona-Krise angelaufene Kindertrauergruppe „BärenStark“ wieder weitergeführt werden kann. „Wir haben uns Anfang März ein erstes Mal mit den sieben jungen Teilnehmern getroffen und sie brennen darauf, wieder zusammenzukommen“, weiß die Initiatorin. Die spielerischen Elemente zur Trauerverarbeitung in ein Hygienekonzept einzufügen, empfand sie durchaus als Herausforderung.

Auch die seit vergangenem Jahr zweimonatlich stattfindenden Friedberger Treffen unter dem Motto „Lichtblicke in der Trauer“ können ab Samstag, 27. Juni wieder weitergehen und werden aufgrund der Abstandsregelung in den größeren Bürgernetzsaal im Erdgeschoss des Caritassitzes am Friedberger Bahnhof verlagert.

In Mering verhindern fehlende Räumlichkeiten ein derzeitiges Trauerangebot für Gruppen. Das jeweils am zweiten Sonntag im Monat veranstaltete Trauercafé in den St. Michaelsstuben kann derzeit deshalb nicht stattfinden, bedauert Angelika Plössl. Einzelgespräche können jedoch jederzeit über das Meringer Hospizbüro bei der Koordinatorin vereinbart werden, Telefon 08233/2149944-11. (jojo)

Anmeldungen zum Aichacher Trauer-Treff unter dem Motto „Gemeinsam er-leben“ für Mittwoch, 17. Juni oder 1. Juli, jeweils von 14 bis 16 Uhr können unter der Telefonnummer 08251/93465-30 getätigt werden. Über diesen Kontakt werden auch Einzelgespräche für Trauernde vermittelt.

