Nahverkehr muss bequem und schnell sein

Das Unbehagen über die Endstation im Nirgendwo ist so alt wie die Pläne für den Bau der Trambahnlinie 6: Schon bevor die Verbindung im Dezember 2010 in Betrieb ging, gab es Kritik an der Umsteigestelle in Friedberg-West. Und auch entschiedene Befürworter des Projekts wie der damalige Bürgermeister Peter Bergmair stellten bald darauf fest: Es funktioniert nicht. Inzwischen gab es zwar diverse Nachbesserungen bei Takt und Fahrtroute des AVV-Busses, der die Verbindung zur Kernstadt herstellt. Doch das alles ist letztlich nur ein Herumdoktern, sodass nun wieder die Verlängerung der Linie 6 in die Diskussion kommt.

Die Notwendigkeit, sich mit dem Thema eingehender zu befassen, ist seither noch einmal gestiegen. Da sind zum einen die Planungen für die Osttangente, mit denen eine Fortführung der Tramtrasse über die Kreuzung B300/AIC25 hinaus nicht verbaut werden darf. Da ist zum anderen aber auch die rasante Entwicklung der gesamten Region: Einwohnerzahl und Wirtschaft wachsen in einem Tempo, in dem das Straßennetz nicht mithalten kann. Schon heute ist der Individualverkehr in und um Augsburg mitunter an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Lösung liegt allein im Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, der schneller und komfortabler werden muss. Die Verlängerung der Linie 6 könnte dazu einen Beitrag leisten.

Zunächst sind nun komplexe offene Fragen zu klären – angefangen von der rechtlichen Zulässigkeit über die technische Machbarkeit bis zur Finanzierung. Auch wenn schon viel Zeit verloren wurde, so ist die Initiative der SPD-Fraktion im Friedberger Stadtrat doch zu begrüßen. Aufgabe der Politik ist es nicht, Entwicklungen wie das starke Bevölkerungswachstum zu beklagen. Die Bürger erwarten zu Recht, dass ihre gewählten Vertreter nach Lösungen suchen.

