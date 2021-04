Neue Blühflächen: Hier soll es in Mering blühen und summen

Plus Die Kommune schafft Voraussetzungen für mehr Artenvielfalt. Rund 10.000 Quadratmeter Blühflächen kommen mittlerweile zusammen. Zeit für ein Maskottchen?

Wenn artenreiche Blühflächen fehlen, finden die Insekten zu wenig Nahrung. Dafür hat nicht zuletzt das erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" ein Bewusstsein geschaffen. Seitdem hat sich auch in Mering viel getan. Die Kommune wertet geeignete Flächen im eigenen Besitz auf. Die Umweltbeauftragte Petra von Thienen arbeitet dabei eng mit dem Bauhof zusammen. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses berichtete sie über den Stand der Bemühungen.

Erst vor Kurzem war sie gemeinsam mit Bauhofleiter Claudius Hirner die in Frage kommenden Standorte abgelaufen und hatte diese anschließend kartiert. Insgesamt kommt die Grünen-Ortspolitikerin auf eine Fläche von 10.000 Quadratmetern. Es handelt sich um etliche kleine Stücke, wie beispielsweise die Straßenränder im Gewerbegebiet Süd, aber auch einige größere Flächen wie das Stadtbiotop.

Diese sollen künftig in größerer Vielfalt blühen und das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert die Umweltbeauftragte: Das Grundproblem ist, dass man für einen größeren Artenreichtum magere Böden braucht. Die Flächen der Kommune sind jedoch überwiegend nährstoffreich mit viel Humus. Bei größeren Ausgleichsflächen, wie sie beispielsweise die Bahn auf Meringer und Kissinger Flur herstellen musste, wird der Humus komplett abgetragen. Dieses sehr aufwändige Verfahren kommt für die teils nur kleinen kommunalen Flächen nicht in Frage. "Da geht es eher darum, die Flächen langsam abzumagern", erklärt Petra von Thienen.

Blühflächen: seltener Mähen in Mering

Eine erste Maßnahme ist es, den Mährhythmus statt alle zwei bis vier Wochen auf ein bis zweimal im Jahr zu reduzieren, damit die Blühpflanzen aussamen können. Schon aufwändiger ist es, störende Arten auszumerzen. Als Experte Marcus Haseitl im vergangenen Jahr die Lage in Mering begutachtete, machte er hier vor allem den Ampfer ausfindig, der mit der Zeit alles überwuchert. "Den muss man tatsächlich einzeln ausstechen und die Löcher mit Kalk füllen", erklärt die Umweltbeauftragte.

Der Klappertopf. Foto: Anja Fischer

Erwünscht wäre dagegen beispielsweise der Klappertopf, der als Wegbereiter für Blühflächen gilt. Durch seine Schmarotzer-Tätigkeit - Jungpflanzen zapfen mit ihren Wurzeln Nachbarpflanzen, vor allem Gräser an - hält er das Gras kurz und andere Pflanzen haben die Gelegenheit aufzuwachsen und zu blühen. Er bietet Nahrung für Schmetterlinge, Honigbienen und verschiedene Hummelarten. Willkommen ist auch der Wiesensalbe, der vielen Schmetterlingen als Nektarquelle dient. Auch die wilde Möhre ist gern gesehen, weil sie vielen Insekten Nahrung bietet. Nicht nur ein hochwertiger Nektarlieferant, sondern auch noch schön anzuschauen ist der Natternkopf. Wer Schmetterlinge wie den Distelfalter oder Schwalbenschwanz anlocken will, kann ihn auch im heimischen Garten anpflanzen.

Um solche erwünschten Arten auf einer Fläche zu vermehren, hilft es, das Mähgut liegen zu lassen, bis es getrocknet ist, damit die Blumensamen herausfallen. Zu dem Zweck kann man auch Mähgut von bereits artenreicheren Flächen wie dem Stadtbiotop übertragen. Beim Mähen erfordern die Blühflächen zum Teil spezielle Geräte, die der Meringer Bauhof gar nicht besitzt. Dieser arbeitet bei der Pflege deshalb mit dem örtlichen Landwirt Stefan Lachmayr zusammen. Außerdem fand in der vergangenen Woche eine Begehung mit dem Landschaftspflegeverband statt, der die Kommune beraten soll.

Merings Blühflächen sollen ein eigenes Maskottchen bekommen

Begleitet werden soll das Ganze durch Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürger darüber aufzuklären, warum beispielsweise bestimmte Grundstücke nicht mehr wöchentlich gemäht werden. Die Umweltbeauftragte schlägt vor, größere Flächen auszuschildern. Andere Kommunen arbeiten hier beispielsweise auch mit einem Maskottchen, das auf allen Hinweisen zu finden ist.

Im Umweltausschuss wurde das interessiert diskutiert. Michael Metz (UWG) sprach die derzeit noch großen Brachflächen im Gewerbegebiet an und fragte, ob man nicht die Eigentümer darin unterstützen könnte, hier aktiv zu werden. Bauhofleiter Hirner wies darauf hin, dass die Kommune selbst zwei große Flächen im Gewerbepark West für den Eigenbedarf zurück hält. Paul Kuhnert (UWG), der auf seinem Grund selbst Blühwiesen pflegt, pflichtete Metz bei: "Auf den Flächen im Gewerbegebiet wächst nichts außer Disteln." Hirner erklärte, er wolle sich den Standort anschauen. Dort eine Blühwiese anzulegen, sei jedoch mit Aufwand verbunden. Wolfgang Bachmeir (SPD/parteifrei) gab zu Bedenken, dass es sich im Gewerbepark um Bauplätze handle, bei denen man jeden Moment damit rechnen müsse, dass jemand hinbaut. Aufwändige und langfristige Gestaltungen seien da nicht sinnvoll.

Auch Bürgermeister Florian Mayer wies darauf hin, dass der Aufwand in einem Verhältnis stehen müsse. "Deswegen sollten wir die Möglichkeiten anpacken, die auch langfristig Potenzial haben", appellierte er. Silvia Braatz (CSU) lobte die Fortschritte bei dem Projekt und unterstützte die Idee der Öffentlichkeitsarbeit. Sie beobachtet, dass durch die Corona-Beschränkungen besonders viele Menschen in der Natur unterwegs sind, die man durch die entsprechende Beschilderung ansprechen könnte. Für die Wahl eines Maskottchens schlug sie einen öffentlichen Wettbewerb vor.

