24.09.2019

Neuer Hort in Mering wird deutlich teurer

Statt mit 4,16 rechnen die Planer nun mit 4,75 Millionen Euro. Dachbegrünung fällt bei den Marktgemeinderäten durch

Von Gönül Frey

Nach einem ersten Entwurf hat sich das Büro Raum und Bau nun schon intensiver mit der Planung des neuen Horts an der Ambérieustraße befasst. Das Ergebnis: Statt der zuvor veranschlagten 4,16 Millionen Euro gehen die Planer nun von Gesamtkosten in Höhe von 4,75 Millionen Euro aus. Unter anderem hat die Baugrunduntersuchung ergeben, dass die Gründung des Gebäudes wie bei etlichen anderen Einrichtungen in diesem Bereich von Mering aufwendig wird. Laut Planer Martin Werner treffe man erst 1,80 Meter unter der Oberfläche auf eine tragfähige Bodenschicht. Die Mehrkosten deswegen belaufen sich alleine schon auf 350000 Euro.

Das sorgte im Gemeinderat für lange Gesichter. Stefan Enzensberger (CSU) erinnerte daran, dass in der Ausschreibung für die Planungsbüros ein Kostenrahmen von 4 Millionen Euro für das Projekt vorgegeben war. Schon die erste Schätzung aus der vergangenen Sitzung habe darüber gelegen. Für die weitere Steigerung fehle ihm jedes Verständnis. Er plädierte dafür, das Projekt noch einmal abzuspecken, damit man im Kostenrahmen bleibe. Dafür fand er jedoch keine Unterstützung im Gremium. Dieses entschied mit 20:2 Stimmen, trotz höherer Kosten den Hort wie beschlossen zu errichten. Der Gemeinderat legte sich außerdem darauf fest, dass dieser ein Blechdach mit einer Photovoltaikanlage erhalten soll. Das von den Planern bevorzugte Gründach fand keine Zustimmung.

Beim zweiten geplanten Hortneubau an der Klostergasse wollte der Markt Mering erstmals eine Regenwasserzisterne anlegen lassen, damit für die Toilettenspülungen und Gartenbewässerung kein wertvolles Trinkwasser verwendet werden muss. Doch aus diesem Pilotprojekt wird nun doch nichts. Wie Bürgermeister Hans-Dieter Kandler mitteilte, ist nach der Planung der Freiflächen durch den Landschaftsarchitekten nicht mehr genug Platz für die Zisterne übrig.

Wie der Bürgermeister bekannt gab, war in nicht öffentlicher Sitzung der Preis für die Grundstücke im Gewerbepark Mering West festgelegt worden. Dieser beträgt 167 Euro pro Quadratmeter. Bereits protokollierte Verträge seien von dieser Festlegung nicht betroffen.

Wie berichtet wurde beispielsweise der Kaufvertrag mit der Firma Polytech bereits zu einem früheren Zeitpunkt beurkundet.

