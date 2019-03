vor 38 Min.

Noch immer keine Einigung im Paartalhallen-Streit

Im Streit um die Paartalhallen-Gastronomie in Kissing sieht das Gericht noch einige offene Fragen.

Eigentlich war ein Verkündungstermin am Landgericht Augsburg. Doch es gibt weiterhin offene Fragen.

Von Heike John

Die Verhandlungen über einen Vergleich im Streit um die Gastronomie in der Paartalhalle dauern noch an. Wie berichtet, kündigte die Gemeinde Kissing bereits im Mai vergangenen Jahres nach knapp fünf Monaten den Betreibern Heiko Gärtner und Iris Koy mit ihrer Firma Genussboxx.

In diesem Streit hätte vor dem Landgericht Augsburg bereits Ende Februar eine Entscheidung fallen sollen. Mit der Aussicht auf einen außergerichtlichen Vergleich wurde der Termin jedoch auf Mitte März verschoben. Beim Verkündungstermin am gestrigen Freitag, zu dem keine der Parteien anwesend war, erließ Richter Florian Griebel lediglich einen sogenannten Hinweisbeschluss. Es sei noch zu keiner Einigung gekommen. Von beiden Seiten gab es Vergleichsangebote im Bezug auf die Fortdauer beziehungsweise Auflösung des Pachtvertrags sowie zur Aufteilung der Kosten. Beide Seiten hätten die Vergleichsangebote der gegnerischen Partei abgelehnt. Nun wurden erneut Fristen für weitere Stellungnahmen eingeräumt. „Das Verfahren am Gericht geht weiter“, sagte Griebel gegenüber unserer Zeitung. Sowohl zum Begehungstermin mit dem Finanzausschuss als auch zum Thema Gaststättenkonzession gebe es noch offene Fragen.

Kissinger Paartalhalle: Parteien haben noch zwei Wochen Zeit

„Die Parteien haben nun zwei Wochen Zeit, sich zu äußern, dann landet die Sache erneut auf meinem Tisch. Ob und wann es einen neuen Termin geben wird, ist noch unklar“, erklärte Richter Florian Griebel. Betreiber Heiko Gärtner strebt nach wie vor einen Vergleich an, wie er gegenüber unserer Zeitung betonte. „Nur das ist sinnvoll, denn sollte es zur Verhandlung kommen, dann ist das eine sehr langwierige Prozedur, die keiner von uns braucht.“ Vorerst wolle er bis Ende Mai die Bewirtung der Paartalhallengastronomie weiterführen.

Unter anderem übernimmt er in Zusammenarbeit mit dem Handel Handwerk Kissing (HHK) auch die Bewirtung der Gewerbeschau am 6. und 7. April. Die Gemeinde Kissing wollte zum aktuellen Stand der Dinge keine Stellungnahme abgeben. „Wir warten, bis uns vom Gericht etwas Schriftliches vorliegt. Danach richten wir unser weiteres Vorgehen“, so der Kissinger Geschäftsleiter Hubert Geiger.

