Ökologischer Schaden: So laufen die Arbeiten am Verlorenen Bach

Die Verlorene Bach in Kissing wird zurzeit wieder in einen möglichst ursprünglichen Zustand gebracht. Ein Bagger entfernt den Aushub, der am Ostufer angehäuft worden war.

Plus Der Verlorene Bach in Kissing wird zurzeit renaturiert, weil die Gemeinde ihn unsachgemäß hatte ausbaggern lassen. Beim Start gibt es einen Zwischenfall.

Von Philipp Schröders

Naturschützer im Landkreis sorgen sich schon länger um den Verlorenen Bach in Kissing. Fest steht, dass die Gemeinde vor drei Jahren durch unsachgemäße Baggerarbeiten das ökologische Gleichgewicht des Gewässers durcheinander gebracht hat. Zurzeit wird der kleine Fluss, der auch Hagenbach und teilweise Michaelaukanal heißt, wieder in einen möglichst ursprünglichen Zustand versetzt. Die beteiligten Fachfirmen sehen die Arbeiten auf einem guten Weg.

Im Dezember 2020 war die Gemeinde aufgrund der Untersuchungsergebnisse des Landschaftsarchitekturbüros Eger und Partner vom Landratsamt Aichach-Friedberg dazu verpflichtet worden, die Schäden auszubessern. Emanuel Karl von dem Büro erklärte am Mittwoch vor Ort den Stand der Maßnahmen. Auf der Ostseite des kleinen Bachs sei bereits ein großer Teil des Aushubs, der bei den unsachgemäßen Baggerarbeiten angefallen war, wieder abgetragen worden. "Die natürliche Böschung soll wiederhergestellt werden", erklärte er.

Fische sollen den Verlorenen Bach durchwandern können

Bei den gewässerstrukturellen Maßnahmen gehe es darum, die Durchgängigkeit des Bachs wiederherzustellen, damit die Fische ihn barrierefrei durchwandern könnten. Hinzu kämen Naturschutz- und Artenschutzmaßnahmen. Beispielsweise werde beim Westufer, in Hohe des Auensees, ein neues Habitat geschaffen. "Ich kann nicht versprechen, dass sich hier seltene Arten ansiedeln, aber wir schaffen die Voraussetzungen dafür", sagte Karl. Zudem seien im Verlauf der Maßnahmen schädliche nicht einheimische Pflanzen, sogenannte Neophyten, entlang des Bachlaufs entfernt worden.

In Kissing wird der Verlorene Bach wieder in einen ursprünglichen Zustand versetzt. Hier ein Video von den Baggerarbeiten. Video: FA

Naturschützer hatten in der Vergangenheit bemängelt, dass die Baggerarbeiten der Gemeinde ab der Südspitze des Auensees bis zur Meringer Gemeindegrenze nicht beachtet worden seien. Karl sagte aber, dass auch in diesem Bereich Verbesserungen vorgenommen werden. Insgesamt erstrecke sich der Bach über sieben Kilometer in Kissing, in einem Bereich von 4,5 Kilometern werde gearbeitet. "Das hängt damit zusammen, dass es nicht am gesamten Lauf Baggerarbeiten gab", sagte Karl. Zudem gehe es um die Verhältnismäßigkeit. Es solle vermieden werden, durch die Eingriffe funktionierende Bereiche des Bachs zu stören.

Die Verlorene Bach in Kissing wird zurzeit wieder in einen möglichst ursprünglichen Zustand gebracht. Reiner Waldmann (links) von der Bauverwaltung und Bürgermeister Reinhard Gürtner begutachten die Arbeiten. Bild: Philipp Schröders

Die Gemeinde muss rund 416.000 Euro als Wiedergutmachung in die Hand nehmen. Bürgermeister Reinhard Gürtner lobte bei dem Termin das Landschaftsarchitekturbüro und die ausführende Firma Terra Umweltservice. "Respekt, was sie hier in der kurzen Zeit umgesetzt haben." Die Arbeiten müssen aus Naturschutzgründen bis Ende Februar abgeschlossen sein. "Wir liegen im Kostenrahmen und mit den Hauptarbeiten auch innerhalb des Zeitrahmens", sagte Peter Amler von Terra Umweltservice. Ein paar Maßnahmen müssten aber wohl noch im März erfolgen. Gürtner sagte, dass es wichtig sei, nun alles zu richten. "Wir wollen ja, dass die Natur zu ihrem Recht kommt und dass das Verfahren endgültig abgeschlossen wird." Bauamtsleiter Alfred Schatz betonte zudem, das das Vorgehen mit dem Landratsamt abgesprochen sei.

Naturschützer bemängeln Start der Arbeiten in Kissing

Sebastian Koch, Leiter der Umweltabteilung, erläuterte auf Anfrage, dass verschiedene Stellen, unter anderem auch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, an der Untersuchung des Schadens beteiligt gewesen seien. Die Gemeinde habe eine ökologische Umweltbaubegleitung beauftragt, die dem Landratsamt Berichte zuschicke. "Anhand derer lässt sich dann auch überprüfen, dass alles gutachtenkonform umgesetzt wurde", sagte Koch.

Naturschützer hatten sich an unsere Redaktion gewandt und bemängelt, dass beim Start der Arbeiten Bäume gefällt wurden und im Wasser landeten. Der Bach sei dann zugefroren und über die Ufer getreten. Bauamtsleiter Schatz erklärte, dass die Maßnahmen nicht unmittelbar für die Überschwemmung verantwortlich gewesen seien. "Der Bach ist bei den hohen Minustemperaturen von unten zugefroren und dann das Wasser übergetreten. Das ist nicht zum ersten Mal passiert." Laut Gürtner wurden die Bäume noch an dem Wochenende entfernt. "Unserer Information nach ist dadurch niemandem Schaden entstanden. Auf die Maßnahmen hatte dieser Vorfall keine Auswirkungen."

Karl vom Landschaftsarchitekturbüro erklärte, dass es nötig gewesen sei, einzelne Bäume zu fällen, um Zugang zu bestimmten Bereichen zu erhalten. "Dabei haben wir aber immer auf die Verhältnismäßigkeit geachtet und auch Material wiederverwendet, zum Beispiel Wurzelstöcke als Strukturelemente im Wasser oder Totholz am Ufer."

Neben den Naturschützern hatten auch Mühlen- und Turbinenbetreiber und Fischereirechteinhaber im Norden des Landkreises angeprangert, dass die Ach im weiteren Verlauf nicht mehr genügend Wasser führe.

Helmut Färber aus Todtenweis ist einer von ihnen. Inzwischen sagt er: "Ich bin zufrieden damit, wie da nun vorgegangen wird." Nach langer Zeit habe er endlich umfassende Informationen über die Maßnahmen vom Landratsamt erhalten. Er werde aber die Umsetzung im Auge behalten und sich das Ganze in ein paar Wochen noch einmal anschauen. Zudem erinnert er daran, dass inzwischen viel Zeit vergangen ist, seitdem die Gemeinde den Bach ausbaggern ließ. "Ich frage mich schon, ob man das nicht hätte früher angehen können?"

