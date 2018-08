vor 38 Min.

Paartalhalle: Die Gemeinde wird nicht zurückrudern

Das Kiss'n'Chill in der Kissinger Paartalhalle hat weiterhin geöffnet, obwohl die Gemeinde als Pächter die fristlose Kündigung ausgesprochen hat.

Die neuen Betreiber haben die Paartalhalle in Kissing wieder belebt. Die Gemeinde hält dennoch an der Kündigung fest.

Von Philipp Schröders

Eigentlich hatte sich Kissings Bürgermeister Manfred Wolf gewünscht, dass wieder mehr interessante Veranstaltungen in der Paartalhalle angeboten werden.

Noch 2010 trat der Kabarettist Django Asül im vollen Erlebachsaal auf. In den Jahren danach wurde es jedoch wieder ruhiger in der Kissinger Halle. Den Pächtern gelang es nicht mehr, die große Halle mit Auftritten von Künstlern zu beleben.

Wolf setzte daher Anfang des Jahres große Hoffnungen in die neuen Betreiber, die aufgrund ihrer Tätigkeit in Königsbrunn bereits Erfahrung im Eventbereich mitbrachten. Nun wird die Halle tatsächlich belebt, doch die Gemeinde will die Betreiber wieder loswerden.

Aufgrund der ausgebliebenen Pacht- und Kautionszahlungen kam es im Mai zum Bruch. Im Hinblick auf die genauen Hintergründe halten sich der Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder bedeckt und verweisen auf nicht öffentliche Sitzungen. Trotz der fristlosen Kündigung läuft der Gastrobetrieb zurzeit weiter. Doch die Mühlen der Justiz mahlen oft langsam. Es macht nicht den Anschein, dass es vonseiten der Gemeinde den Willen gibt, es noch einmal mit den Betreibern zu probieren. Der Rechtsstreit wird also weitergehen und sich noch lange hinziehen.

