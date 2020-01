vor 30 Min.

Parteifreie treten in Merching mit eigener Kandidatin an

Die 29-jährige Chantal Wieja will Martin Walch als Bürgermeister von Merching beerben.

Von Christina Riedmann-Pooch

In der laufenden Legislaturperiode sind die Parteifreien Bürger nur mit Gemeinderat Rudolf Gerstberger im Merchinger Rathaus vertreten. Das will die Gruppierung bei der Wahl im März deutlich ändern. Sie geht mit der 29-jährigen Sozialpädagogin Chantal Wieja als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen. Diese wird gegen Markus Storch von den Freien Wählern und Helmut Luichtl von der CSU antreten.

Die Merchingerin hat es sich beruflich wie privat zur Aufgabe gemacht, sozialpolitische, umweltbezogene und persönliche Interessen nicht isoliert zu betrachten. In Auslandsaufenthalten, insbesondere in Südamerika, konnte sie dies vertiefen. Für ihren Heimatort hat sie durch ihren Beruf außerdem ganz konkrete Vorstellungen zu altersgerechten Wohnmodellen. Und auch für einen offenen Jugendtreff würde sie sich gerne einsetzen.

Chantal Wieja wird einstimmig als Bürgermeister-Kandidaten für Merching aufgestellt

Bei der Nominierungsveranstaltung leitete Stefan Bernhard die interne Wahl, bei der die acht Bewerber Chantal Wieja, Julia Gerstberger, Gernot Spielhofen, Wolfgang Rixen, Rudolf Gerstberger, Eckart Wieja, Friedrich Meyer und Johannita Meyer einstimmig als Gemeinderatskandidaten bestätigt wurden. Wieja bekam auch als Bürgermeisterkandidatin die Stimmen aller anwesenden Wahlberechtigten.

Mit Erfahrung, aber auch mit viel frischen Ideen, will die Gruppierung in Merching punkten: Der ressourcenschonende Umgang mit den gemeindlichen Flächen, der sowohl ein ortsverträgliches Wachstum mit Planungshoheit bei der Gemeinde beinhaltet, als auch die Osttangente – insbesondere durch die Merchinger Lechauen – ablehnt, ist den Parteifreien Bürgern ein Anliegen. Jung und Alt sollen in altersgerechten Wohnmodellen einen bezahlbaren, bedarfsgerechten Wohnraum erhalten. Verstärkt will sich die Gruppierung auch für die Nutzung erneuerbarer Energien einsetzen.

Wer die Kandidaten näher kennenlernen möchte, hat dazu am Dienstag, 4. Februar, ab 19.30 Uhr im Gasthof Aumiller Gelegenheit.

