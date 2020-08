00:32 Uhr

Peter Tränkl ist der neue Vorsitzende

Ehrungen und Neuwahlen beim TSC Mering

Sie hätte bereits im April stattfinden sollen, jetzt war es so weit. Vorsitzender Peter Sedlmeir ehrte Mitglieder des Turn- und Stemmclubs Mering. Im Mittelpunkt standen Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeiten auf dem Programm. Seit 25 Jahren ist Werner Waldmann Mitglied im TSC. Dafür erhält er die Ehrennadel in Silber. Für 40-jährige Vereinstreue gibt es diese in Gold. Darüber dürfen sich Christa Schiele, Helga Bernhard, Sigrid Lachmayr, Monika Schiele, Centa Wagner und Robert Häfner freuen.

Sedlmeir berichtete über die Veranstaltungen 2019 und bedankte sich bei Spendern und Sponsoren sowie allen Übungsleitern und den vielen Helfern.

Aus den sportlichen Bereichen gab es durchweg Erfreuliches zu berichten. Alle angebotenen Übungsstunden werden gut besucht. Bei zahlreichen Wettkämpfen erzielten Geräteturner und Ringer beachtliche Erfolge.

Der TSC steht auch finanziell auf gesunden Beinen. Die gute Kassenführung von Anja Krupna wurde von den Kassenprüfern bestätigt.

Dann standen die Neuwahlen des Vorstands und des Vereinsausschusses auf dem Programm. Bereits im Vorfeld hatten einige – teils langjährige – Funktionäre angekündigt, nicht mehr anzutreten. Vorsitzender Sedlmeir bedankte sich bei den ausscheidenden Personen mit einem kleinen Geschenk. Besonders hob er Andreas Abel hervor, der 50 Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen wirkte.

Dann wurde unter der Leitung von Georg Jocher und Bernhard Abel gewählt. Ein extra für die Wahl zusammengestelltes Gremium hatte vorab Kandidaten gesucht. Der Vorstand und der Vereinsausschuss für die nächsten vier Jahre setzt sich wie folgt zusammen (in Klammern der bisherige Amtsinhaber):

Vorsitzender Peter Tränkl (Peter Sedlmeir), Zweiter Vorsitzender Dominik Ringenberger (Korbinian Krupna), Kassenwartin Marion Gelb (Anja Krupna), Zweiter Kassier Arne Bieringer (Waltraud Sedlmeir), Schriftführer Daniel Lang, Zweiter Schriftführer Benedikt Rieger (Arne Bieringer), Sportwart Peter Sedlmeir (Peter Tränkl), Jugendleiter Norbert Lang, Frauensport Christa Schiele, Kinderturnen Bianca Franke (Ingrid Martin), Pressewartin Sonja Wolf (Mathias Biallowons), Materialwart Niklas Guha (Robert Häfner), Kassenprüfer Bruno Hartmuth und Moritz Zeitler (Dominik Ringenberger), Beisitzer Nico Winter (Andreas Abel).

Im Anschluss bedankte sich der neue Vorsitzende Peter Tränkl bei seinem Vorgänger Peter Sedlmeir für dessen langjährigen Einsatz.

Der Punkt „Verschiedenes“ stand ganz unter dem Zeichen von Corona und der damit verbundenen Einschränkungen und Hallenzeiten.

Der Sportbeauftragte der Marktgemeinde Mering, Andreas Widmann, nahm die dabei geäußerten Wünsche und Anregungen gerne auf.

