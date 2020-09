09.09.2020

Polizei gibt nach Zugunfall in Mering Tipps, wie sich Fahrer verhalten sollen

Ein Zug der Ammerseelinie prallte am Montagmorgen in Mering gegen einen Linienbus, der mitten auf dem Bahnübergang stand.

Plus Ein Bus steht auf dem Bahnübergang bei Mering, als sich die Schranken senken und der Zug kommt. Friedbergs Polizeichef Alexander Wagenpfeil erklärt, man sich verhalten muss.

Herr Wagenpfeil, bei dem Zugunglück in Mering ist am Montagmorgen ein Bus mitten auf dem Bahnübergang stehen geblieben. Wer hat an dieser Stelle Vorfahrt?

Alexander Wagenpfeil: Das Andreaskreuz vor einem Bahnübergang bedeutet, der Schienenverkehr hat Vorrang. An diesen Örtlichkeiten bestehen für alle Verkehrsteilnehmer besondere Risiken, die vor allem mit dem langen Bremsweg eines Schienenfahrzeugs zusammenhängen. Deshalb ist das Andreaskreuz ein sehr wichtiger Hinweis, auf den unbedingt zu achten ist, weil sonst folgenschwere Unfälle passieren können.

Wo genau sieht man das Andreaskreuz?

Wagenpfeil: Das Hinweisschild ist direkt am Bahnübergang angebracht. In Annäherung dorthin kündigen weitere Verkehrszeichen die kommende Eisenbahnkreuzung an. Dann muss die Geschwindigkeit angepasst werden.

Welche Verkehrszeichen sind das?

Wagenpfeil: Das sind Bahnbaken, mit drei, zwei oder einem roten Balken. Die stehen in 240, 160 und 80 Meter Entfernung vor dem Bahnübergang.

Zugunfall in Mering: Die Polizei gibt Verhaltenstipps

Wie verhält sich ein Fahrzeugführer richtig?

Wagenpfeil: Das Andreaskreuz gibt an, dass alle Verkehrsteilnehmer halten müssen, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Bei den meisten Bahnübergängen blinkt die Lichtanlage rot und Bahnschranken senken sich. Das ist das Zeichen, dass das Fahrzeug nicht in das Gleisbett einfahren darf, sondern vor dem Andreaskreuz warten muss. Manchmal gibt es auf ländlichen Gebieten allerdings nur das Andreaskreuz. Der Zug gibt dort bei Annäherung ein Pfeifsignal ab. Dann muss das Fahrzeug an der Haltelinie vor der Eisenbahnkreuzung anhalten und warten. Es ist auch ganz wichtig, den Straßenverkehr im Bereich der Eisenbahnkreuzung zu beachten. Wenn der Verkehrsteilnehmer den Bahnübergang nicht vollständig überqueren kann, muss er vor dem Andreaskreuz halten.

Friedbergs Polizeichef Alexander Wagenpfeil gibt Autofahrern Tipps zum richtigen Verhalten am Bahnübergang. Bild: Ute Krogull

Unfälle mit Zügen: So teuer können Verstöße werden

Welche Bußgelder drohen, wenn ein Verkehrsteilnehmer die Hinweise missachte?

Wagenpfeil: Überholt ein Verkehrsteilnehmer ein anderes Fahrzeug unmittelbar vor einem Bahnübergang, kann das den Fahrer 70 Euro kosten. Wenn ein Fahrzeugführer in Annäherung an einen Bahnübergang seine Geschwindigkeit nicht drosselt, dann kann das eine Geldstrafe von 100 Euro zur Folge haben. Noch einmal teurer wird es, wenn ein Fahrzeugführer trotz roten Blinklichts den Übergang überquert. Die Strafe liegt hier bei 240 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg.

Was kann ein Verkehrsteilnehmer machen, sollte er sich auf dem Bahnübergang befinden, wenn sich ein Zug nähert?

Wagenpfeil: Bahnübergänge dürfen nur überquert werden, wenn der Verkehr nicht stockt. Wenn sich das Fahrzeug aufgrund einer Notsituation nicht vom Bahnübergang bewegen lässt, also wenn aus irgendeinem Grund das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist, bleibt einem nur noch, zügig das Fahrzeug und das Gleisbett zu verlassen und die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren. In einem solchen Fall wird die Polizei versuchen, das Gleis für den Bahnverkehr schnellstmöglich zu sperren. Denen Sie daran: Wenn sich die Schranken senken, ist der Zug in kurzer Zeit da. Generell kann ich nur wiederholt darauf hinweisen, immer vorausschauend zu fahren und jederzeit bremsbereit zu sein. Man sollte stets auf eine Gefahr im Straßenverkehr gefasst sein.

