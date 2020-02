vor 45 Min.

Radler verletzt sich bei Sturz in Friedberg

Ein 54-Jähriger musste nach einem Sturz ins Friedberger Krankenhaus. Vermutlich kam es alleinbeteiligt zum Unfall.

Am Mittwochmorgen kam in der Friedberger Bahnhofstraße, auf Höhe des Kreisverkehres am Bahnhof, ein 54-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt zu Sturz. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg verbracht.

