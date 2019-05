vor 25 Min.

Richtfest am Eurasburger Rathaus

Zahlreiche Gäste kamen zum Richtfest des neuen Rathauses in Eurasburg, darunter Bürgermeister Paul Reithmeir sowie Architekt Josef Obeser.

Der 1,7 Millionen Euro teure Rathaus-Bau in Eurasburg geht nun in die Endphase. Was wird dort untergebracht?

Von Günter Jaumann

Eurasburg In ausgelassener Stimmung wurde das Richtfest des neuen Rathauses in Eurasburg gefeiert. Wenn der Rohbau steht und der Zimmermann den Dachstuhl errichtet hat, ist es Zeit für den „Hebauf“. Bürgermeister Paul Reithmeir begrüßte die zahlreichen Gäste und bedankte sich bei allen für die Mithilfe und Engagement, die an diesem Bau beteiligt waren. Er betonte, dass hier sauber gearbeitet worden sei.

Mit dem Trinkspruch von Zimmerermeister Thomas Köchl aus Schiltberg und Vorarbeiter Paul Riegl hoch oben auf dem Gerüst begann das zünftige Fest. Köchl wünschte, dass das Haus vor Unheil bewahrt werde und dankte Gott für das Gelingen. Im Anschluss wurde darauf angestoßen und das Glas auf dem Boden zerschmettert.

Im Frühjahr 2020 soll das Rathaus von Eurasburg fertig sein

Der Architekt Josef Obeser aus Wollomoos bei Altomünster gab in seiner Rede interessante Details zum Bau des Rathauses bekannt und führte anschließend die Besucher durch den Rohbau. Er erklärte, dass bis jetzt alles glatt verlaufen sei.

Die Kosten des Neubaus betragen 1,7 Millionen Euro. Begonnen wurde mit dem Winkelbau Anfang September 2018, die Fertigstellung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Bei der längeren Besichtigung mit dem Architekten erfuhren die Teilnehmer, dass hier eine große Tiefgarage mit 23 Stellplätzen entstand, wofür viel Erdreich abgetragen werden musste. Die Tiefgarage ist auch für andere Funktionen ausgelegt.

So wir das neue Gemeindezentrum mit Rathaus an der Schulstraße Richtung Westen nach seiner endgültigen Fertigstellung aussehen. Es entsteht auf dem Areal der ehemaligen alten Schule in der Ortsmitte. Bild: Büro Obeser

Insgesamt sind nun genügend Räume im neuen Rathaus vorhanden. Vielen Besuchern fiel die angenehme Höhe der Räume positiv auf. Im Erdgeschoss wird die Gemeindeverwaltung untergebracht. Darüber liegen der Sanitärbereich, WC-Anlagen, Begrüßungsbalkon, Sitzungssaal, Kirchenversammlungsbereich, Aufzug, Keller, Fahrradraum, Bürgermeisterzimmer, Gymnastik-Raum, Jugendbereich, drei weitere Funktionsbereiche und viele andere nötige Räumlichkeiten.

Im Anschluss an den Rundgang durch den Bau wurden die Gäste im nahe gelegenen Vereinsheim zum gemeinsamen Umtrunk und Essen eingeladen.

Themen Folgen