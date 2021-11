Wegen Schneeglätte: Autofahrer rutscht in Gartenzaun

In Baindlkirch kommt ein Autofahrer ins Rutschen: Auf abschüssiger, glatter Straße verliert der 33-Jährige die Kontrolle und fährt in einen Gartenzaun.

Einen Sachschaden von zusammen etwa 3300 Euro hat ein 33-jähriger Autofahrer in Baindlkirch verursacht. Laut Polizei fuhr er am Sonntag gegen 10.55 Uhr auf der Dekan-Alberstötter-Straße in Richtung Glonstraße.

Die Straße ist abschüssig und war schneeglatt, daher verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug rutschte in einen Gartenzaun. (AZ)