Geparktes Auto in Hörmannsberg angefahren: 6000 Euro Schaden

6000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in Hörmannsberg.

In der Zeit vom Samstagabend auf Sonntagmorgen wurde ein in der Herioltstraße in Hörmannsberg geparkter Pkw angefahren. Der silberne VW Golf wurde an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht noch nach Hinweisen, wer das Auto angefahren hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)