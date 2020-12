12:50 Uhr

Sattelzug schleift in Friedberg ein geparktes Auto mit

Ganze vier Meter schleift der Anhänger eines Sattelzugs ein geparktes Auto in Friedberg mit. Das Fahrzeug verkeilt sich zu allem Überfluss auch noch.

Ein geparktes Auto hat der Fahrer eines Sattelzugs am Dienstag in Friedberg beschädigt. Gegen 13.30 Uhr wollte der 56-Jährige seinen 40-Tonner in der Josef-Wassermann-Straße entladen. Das Navigationsgerät lotste den ortsunkundigen Fahrer in das dortige Wohngebiet. In der Fuchsbergstraße schrammte der Anhänger des Lkw einen geparkten Dodge.

Der Anhänger schleift das Auto in Friedberg mit

Das Auto wurde vom Anhänger circa vier Meter mitgezogen und verkeilte sich anschließend in einem Zaun. Durch eine Abschleppfirma wurde der Lkw vom Auto getrennt und aus dem Wohngebiet rangiert. Der Pkw musste ebenfalls abgeschleppt werden. Am Anhänger entstand nur ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. (AZ)

