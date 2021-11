Sie sind mit Begeisterung bei der Schmiechener Feuerwehr

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Schmiechen zeigt sich auch über das Löschen hinaus einsatzbereit, wenn es um die Gemeinschaft geht. So gelingt der Generationswechsel.

Einen Generationenwechsel gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Schmiechen im Sommer dieses Jahres. Im Rahmen der Generalversammlung wurde mit Markus Kienle und Christian Steininger ein neues Vorstandsteam gewählt. Die neuen Kommandanten sind Bernhard Krischke und sein Stellvertreter Michael Engler. "Unser Laden steht", sagen die beiden Kommandanten der Schmiechener Feuerwehr voller Überzeugung und mit viel Stolz auf die Gemeinschaft ihrer Kameradinnen und Kameraden. Obwohl die beiden 40-Jährigen beruflich stark eingespannt sind und als München-Pendler lange Tage haben, hat die Feuerwehr noch viel Platz in ihrem Leben. "Wir sind eine gute Truppe, darum macht es einfach Spaß", erklärt Bernhard Krischke.