Schmiechen hilft Heinrichshofen mit Wasser aus

Die Gemeinde Eglings im Landkreis Landsberg bittet darum, den Ortsteil Heinrichshofen vorübergehend an das Wassernetz in Schmiechen anzuschließen. Der eigene Brunnenbau wurde durch Corona verzögert.

Dafür wird nach Egling eine Notverbundleitung eingerichtet. Warum beide Seiten davon profitieren.

Von Edigna Menhard

Im Gemeinderat Schmiechen standen viele Themen auf der Agenda, darunter der Umgang mit Betreuungsgebühren in der Corona-Krise und eine Wassernotverbundleitung nach Heinrichshofen.

Viel Erklärungsbedarf gab es bei dem Antrag der Gemeinde Egling, welche eine Wassernotverbundleitung zwischen Schmiechen und Heinrichshofen bauen möchte. Egling sucht schon seit Längerem nach einem Brunnenstandort, zwei Versuchsbohrungen waren erfolglos. Das Problem ist, dass der derzeitige Brunnen der Gemeinde lediglich 16 Meter tief ist. Speziell im Sommer kommt es dadurch zu massiven Problemen bei der Frischwasserversorgung.

Zwar plant Egling den Anschluss an den Wasserzweckverband Adelburggruppe, doch aufgrund Corona verzögert sich dieses Vorhaben gerade. Deshalb hat die Kommune in Schmiechen vorgesprochen, mit der Bitte um eine Notverbundleitung. Schmiechen soll dann den Ortsteil Heinrichshofen vorübergehend versorgen. Das sei vom Volumen durchaus zu stemmen: „Wir können maximal 100 Kubikmeter täglich hergeben, sonst könnte unser Brunnen auch mal in die Knie gehen“, erklärte der Rathauschef Josef Wecker. Die Heinrichshofer verbrauchen in der Spitze lediglich 65 Kubikmeter Wasser am Tag. Die Leitungen sollen unterirdisch verlegt werden, die Kosten dafür werden komplett von Egling getragen.

Wasserpreise in Egling sind niedriger

Das habe auch für Schmiechen Vorteile, so Wecker. Es sei eine Investition in die Zukunft, weil man damit künftig eine Notverbundleitung zum Wasser der Adelburggruppe habe. Dass man auf diese Leitung zugreifen muss, ist derzeit jedoch unwahrscheinlich. Denn auf das eigene Wasser sind die Schmiechener stolz: „Wir haben einen 160 Meter tiefen Brunnen. Das Wasser, das wir entnehmen, hat ein paar Tausend Jahre auf den Buckel und beste Qualität“, sagte der Gemeindevorsteher. Das kostbare Schmiechener Nass bekommen die Eglinger dann auch nicht umsonst. „Ich würde 75 Cent pro Kubikmeter ansetzen, das ist für uns gut auskömmlich und für die Eglinger gut zu schultern“, schlug er vor.

Die Wasserpreise in Egling liegen derzeit bei nur 50 Cent pro Kubikmeter. Die Schmiechener Bürger müssen für ihr Wasser erheblich tiefer in die Tasche greifen und 3,26 Euro pro Kubikmeter zahlen. Dem stellvertretenden Bürgermeister Josef Gailer war aber wichtig, klarzustellen: „Unser Wasserpreis ist so hoch, weil wir eine neue Leitung gebaut haben, und das geht in den Preis ein. Spätestens in zwei Jahren sollen die Gebühren aber wieder gesenkt werden.“

Kita-Gebühren in Schmiechen werden zurückerstattet

Gebühren Die Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Schmiechen werden für die Monate April, Mai und Juni zurückerstattet. Einige Eltern hatten sich beschwert, dass man diese entrichten müsse, obwohl die Kindergärten zu Corona-Zeiten geschlossen waren. Dem wollte der Bürgermeister nichts entgegensetzen: „Eltern kann man nicht zumuten, etwas bezahlen zu müssen, was sie nicht in Anspruch nehmen konnten.“ Derzeit seien die Einrichtungen noch im Ferienbetrieb, berichtet er. Laut aktuellem Stand werde man aber voraussichtlich ab dem 1. Juli wieder für alle Kinder offen stehen.

Kreisstraße Zustimmung bei den Räten der Freien Wähler und den beiden Grünen-Vertreterinnen bekam auch die Vereinbarungen zwischen den Gemeinden Schmiechen und Merching sowie dem Landkreis bezüglich der Kreisstraße zwischen Unterbergen und Mering: Der Landkreis wird die kompletten Kosten für den Ausbau und die Sanierung der Kreisstraße übernehmen. Allerdings muss sich Schmiechen bei den Geh- und Radwegen zu 20 Prozent der Kosten beteiligen, was im Haushalt bereits mit 30.000 Euro veranschlagt wurde. Kopfschmerzen bereiten dem Bürgermeister allerdings die erforderlichen Ausgleichsflächen: Die Gemeinde könne derzeit keine Grundstücke im erforderlichen Umfang zur Verfügung stellen. Josef Wecker will deshalb den Kiesgrubenausbau in Unterbergen angehen, weil man dadurch 26.000 Quadratmeter Ausgleichsfläche bekomme.

Baugebiet Josef Wecker erklärte, dass die Firma Glass aus Mindelheim das Baugebiet Bahnwegfeld II zum Preis von rund 564.400 Euro erschließen wird. Außerdem stimmte der Gemeinderat einstimmig dafür, dass die Firma Miecon das neue Wohngebiet mit Glasfaserdirektanschlüssen versorgen soll. Die Kosten von rund 14.400 Euro werden an die zukünftigen Grundstückeigentümer weitergegeben. Bei 24 Bauplätzen entspricht das einem Betrag von jeweils 600 Euro.