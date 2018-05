vor 58 Min.

Schon nach einer Stunde ist Schluss

Jürgen Bretschneider ist beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dabei. Allerdings hat sein Porsche früh einen irreparablen Motorschaden.

Von Daniel Peter

Jürgen Bretschneider aus Friedberg ist ein Rennfahrer mit Leidenschaft. Er nahm bereits mehrfach an den verschiedensten 24-Stunden-Langstreckenrennen teil.

Auch vor Kurzem reiste er zum Nürburgring, um bei diesem Klassiker dabei zu sein. „Vor so einer Kulisse mit den Zuschauern und das Drumherum ist jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis“, sagt der Friedberger

Eigentlich verlief alles vielversprechend. Das Auto, ein Porsche Cayman 718s des Nexen Motorsport Teams, war gut vorbereitet und das komplette Team hoch motiviert. Bretschneider wurde die Ehre zuteil, den Startturn zu fahren. Pünktlich um 15.10 Uhr startete er bei bestem Eifel Wetter und vor 210000 Zuschauern in die Einführungsrunde. Nach dem Sprung der Startampel von Rot auf Grün, brannte der Friedberger mit seinem 350 PS starken Mittelmotorsportwagen ein wahres Feuerwerk ab. „Ich muss eingestehen, dass ich in der Einführungsrunde doch eine gewisse Grundnervosität hatte. Diese wich aber mit dem Sprung der Startampel auf Grün. Ich konnte mich schnell auf das Auto einschießen und pflügte nach vorne“, sagt Bretschneider. Während seines Einsatzes im Auto verbesserte er sich vom 137 Startplatz auf den 107. Gesamtrang. Auf diesem Platz übergab er den weißen Porsche mit der Startnummer 718 an seinen Fahrerkollegen Fabian Peitzmeier. Jedoch verlor dieser in der insgesamt achten Rennrunde das Fahrzeug auf einer Ölspur. Eine nur wenige Zentimeter neben der Strecke verlaufende Betonmauer verhinderte das Fortkommen. Der Rennbolide wurde so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht mehr repariert werden konnte.

Den Rest des Rennens am Fernseher verfolgt

Somit war für den Friedberger und das gesamte Team das 24-Stunden-Rennen bereits nach etwas mehr als einer Stunde beendet. Die restlichen verbleibenden 22 Stunden und 45 Minuten des Rennens verfolgte man am TV. „Für das gesamte Team ist ein so frühes Ende sehr schade. Aber das ist Motorsport. Ich schaue jetzt nach vorn und freue mich auf den 23. Juni 2018. Da werde ich bei einem Vier-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife ein Mini Coupé des Teams Racing4Emotion pilotieren“, sagt Bretschneider.

Themen Folgen