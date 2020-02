vor 36 Min.

Schulerweiterung und mehr: Kissing will einige Projekte stemmen

Der Haushalt für die Investitionen steht. Aber die Gemeinde Kissing muss ein Darlehen aufnehmen und Rücklagen aufbrauchen.

In Kissing sollen in der kommenden Zeit einige Projekte umgesetzt werden. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats zählte Bürgermeister Reinhard Gürtner unter anderem die Erweiterung der Grundschule, die Sanierung der Aussegnungshalle und Investitionen für die Kinderbetreuung auf. Der Haushalt dafür steht.

Doch Kissing kommt dabei nicht aus, ohne auf ein Darlehen und das Geld auf der hohen Kante zurückzugreifen. Der Vermögenshaushalt werde durch eine Kreditaufnahme von rund 1,2 Millionen Euro und eine Rücklagenentnahme von drei Millionen Euro ausgeglichen. Abzüglich der Tilgungen bleibe eine Neuverschuldung von rund 496.000 Euro. Damit betrage der Schuldenstand der Gemeinde nun 10,45 Millionen Euro, hieß es in der Sitzung.

Gemeinde Kissing tilgt zwei Kredite vorzeitig

Auf Anraten von Kämmerer Klaus Metzger entschied der Gemeinderat, zwei Kredite zum Ende des Jahres vollständig zurückzuzahlen. In dem aktuellen Haushalt sind eine Million Euro für außerordentliche Tilgungen eingeplant.

Das Zahlenwerk war, wie berichtet, bereits im Finanzausschuss beraten worden. Ronald Kraus von der SPD und Peter Wirtz von der Freien Wählergemeinschaft lobten, dass dabei Kosten reduziert werden konnten.

Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU merkte an: „Wir müssen nun schauen, dass wir den größten Teil auch verwirklichen können.“ Auch die Grünen stimmten dem Haushalt zu. Ludwig Asam sagte aber: „Die neue Gemeindebücherei und die Archiverneuerung hätten wir gerne früher gehabt.“

Bürgermeister Reinhard Gürtner lobte die „konstruktive Vorberatung“ im Finanzausschuss. Ein Haushalt sei geprägt von den Zielen einer Kommune, aber auch von den Zwängen. „Wenn wir weiterhin zusammenarbeiten, werden wir aber auch in Zukunft gute Lösungen finden.“ Die Haushaltssatzung wurde einstimmig vom Gemeinderat verabschiedet.

Behindertengerechter Zugang zum alten Friedhof in Kissing

Friedhof Die katholische Kirchenstiftung hat die Gemeinde um einen Zuschuss für den Bau eines behindertengerechten Zugangs zum alten Friedhof und der Kirche St. Stephan gebeten. Das Bauamt sei nach einer Prüfung zu der Überzeugung gekommen, dass dem Bau aus technischer und planerischer Sicht nichts entgegenstehe, trug Bürgermeister Gürtner in der Sitzung vor.

Die Gesamtkosten liegen bei rund 178.00 Euro. Das sehen die Angebote zweier Firmen vor. Bei vergangenen Anträgen, zum Beispiel für die Fassade von St. Bernhard, gewährte die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent. Eine Kostenübernahme von rund 1780 Euro sei daher vertretbar. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Kunterbunt Die Gemeinde muss im Kindergarten Kunterbunt die Heizung reparieren lassen. Die Steuerung ist kaputt und die Wärmepumpe muss aufgrund eines nicht mehr zugelassenen Kältemittels ausgetauscht werden.

„Um die notwendige Effizienz und den nötigen Mehrbedarf durch den Anbau eines Schlafraums aus dem Jahr 2011 abzudecken, muss zugleich auch die Brunnentechnik erneuert werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Gemeinde hat drei Angebote für die Ausführung erhalten. Das günstigste mit einer Höhe von rund 67.700 Euro kam von der Firma Schäffer Haustechnik aus Kissing. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an das Unternehmen einstimmig.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen