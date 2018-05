vor 22 Min.

Sie füllen das Friedberger Schloss mit Leben

Es sind schon Künstler für den Herbst verpflichtet. In Sachen Verkehr ist dagegen noch nicht alles geklärt

Von Peter Stöbich

Obwohl die Eröffnung des Friedberger Schlosses erst Anfang Oktober stattfinden wird, ist Sonja Weinfurtner ihrer Zeit weit voraus und gedanklich schon im Sommer 2019. Denn die Veranstaltungsmanagerin muss sowohl die langfristigen Termine von Agenturen, Bands und Künstlern als auch Anfragen für Hochzeiten, Firmen- und Geburtstagsfeiern unter einen Hut bringen. Nicht gerade einfacher wird ihre Planung durch Auflagen und Einschränkungen, die der Vergleich zwischen der Stadt Friedberg und einem Schlossnachbarn beinhaltet.

„Wir wollen möglichst für jeden Geschmack etwas bieten und den Begriff Bürgerschloss mit Leben füllen“, sagt Weinfurtner. Zur Wiedereröffnung des 22-Millionen-Projekts am ersten Oktober-Wochenende ist Samstag und Sonntag ein kostenloses Nonstop-Programm geplant, in das auch der Schlosspark einbezogen werden soll. Auch Menschen mit Behinderung sollen das Gebäude erleben können; geplant sind spezielle Führungen beim Tag der offenen Tür.

Nach der Eröffnungsfeier kommt gleich eine Friedberger Band zum Zug: Am 14. Oktober lädt Kathrin Feige mit ihrem Quartett zum Jazz-Brunch ins Schloss ein. Die gelernte Augenoptikerin ist durch zahlreiche Auftritte in der Region bekannt und überzeugt durch ihre Ausdruckskraft und filigrane Interpretation von Jazz-Standards. Auch die „Men in Blech“ sind im Augsburger Raum keine Unbekannten; sie werden am 28. Oktober auftreten.

Am 9. November wird der Jazz-Vibrafonist Wolfgang Lackerschmid ein Gastspiel geben, und am 17. November gibt es Comedy mit dem Oberpfälzer Autor und Kabarettisten Toni Lauerer. „Ein erster Höhepunkt im Schloss wird unsere große Silvesterparty mit Band und Büfett sein“, kündigt Weinfurtner an; sie hat auch schon viele Ideen fürs neue Jahr, von Ausstellungen über Lesungen bis zur Hochzeitsmesse. Außerdem gibt es bereits zahlreiche Anfragen und Buchungen für private Veranstaltungen.

Durch den künftigen Besucherverkehr befürchten die Anwohner der östlichen Burgwallstraße und des Leitenwegs Probleme, die bei einem Treffen in der Schul-Mensa zwei Stunden lang teils sehr kontrovers diskutiert wurden. Anstelle der vorgesehenen Poller wünschen sich etliche Bürger Personal, das flexibel reagieren kann. „Das ist aber auf Dauer nicht leistbar“, stellte Bürgermeister Roland Eichmann in der jüngsten Stadtratssitzung fest.

Die Ratsmitglieder beschlossen, dass es bei der bisherigen Einbahnregelung in der Schlossstraße bleibt; die Anlieger hatten sich gegen eine Änderung ausgesprochen. Außerdem wird es im Tal keine Poller geben, die bei Verstaltungen im Schloss automatisch hochfahren, sondern nur an der Burgwall- und Schlossstraße. Die Anwohner bekommen Fernbedienungen, auch sonstige Berechtigte wie Caterer, Winterdienst, Schwerbehinderte oder Rettungsfahrzeuge erhalten freien Zugang zu rund 50 Grundstücken. Bei städtischen Großveranstaltungen wie dem Friedberger Advent oder dem Altstadtfest, wenn das Tal normalerweise offen ist und gleichzeitig die Poller in der Burgwallstraße wegen einer Schlossveranstaltung oben sein müssten, drohen Verkehrskonflikte. Die Stadtverwaltung sucht hier noch nach einer Lösung.