Silvester: Die besten Cocktails aus Friedberg

So können Sie stilvoll aufs neue Jahr 2019 anstoßen: Friedberger Barkeeper verraten unseren Lesern ihre Lieblingsrezepte.

Von Daniel Weber

Den letzten Tag des Jahres feiert jeder auf seine Weise. Ein Ritual darf allerdings auf keiner Silvesterfeier fehlen: Um Mitternacht wird angestoßen. Klassischerweise mit Sekt oder Champagner, aber auch Cocktailgläser werden zu diesem Anlass gerne erhoben.

Gin ist im Friedberger "Barbetrieb" angesagt

Wer sich und seinen Gästen selbstgemixte alkoholische Getränke servieren will, baut am besten auf Gin, verrät der Inhaber des Friedberger „Barbetrieb“, Christoph Pietzsch. Er beobachtete, dass die Spirituose in den vergangenen Jahren immer beliebter wurde und sich nun zum Topfavoriten seiner Kunden gemausert hat. Dagegen habe ein anderes Getränk seinen Zenit bereits überschritten: „Der Aichacher Klassiker war 20 Jahre lang der Touchdown. Das frühere Trendgetränk ist inzwischen aber nicht mehr so populär. Heute schenke ich ihn nur noch selten aus“, meint Pietzsch.

Gin serviert er gerne mit Zitrusfrüchten wie Orange oder Zitrone. Sein Geheimtipp ist der Gin Basil Smash, der durch Zitrone und Basilikum eine ganz eigene Note erhält und sich so von anderen Gin-Cocktails abhebt. „Der Geschmack ist ungewöhnlich, aber wirklich gut“, beschreibt er das Getränk.

Doch natürlich muss es bei Pietzsch nicht immer Gin sein: Auch ein guter Whisky ist auf keiner Silvesterparty fehl am Platz. Der eisgekühlte Whisky Sour eigne sich in jedem Fall für den Start ins neue Jahr, versichert er. Den bereitet man am besten mit frisch gepresstem Zitronensaft zu und rundet den Geschmack mit Orangenzesten ab.

Einigen Feiernden bleiben diese Getränke an Silvester allerdings verwehrt: Autofahrer müssen auf die leckeren Spirituosen verzichten. Aber deswegen müssen sie keineswegs mit Wasser und Orangensaft anstoßen – auch für sie gibt es den passenden Gin.

Der "Platzhirsch" in Friedberg kennt eine alkoholfreie Variante

„Eigentlich darf man ihn nicht so nennen“, korrigiert David Gregor-Altmann. Der Inhaber des „Platzhirsch“ am Marienplatz zeigt auf eine Flasche Siegfried Wonderleaf, die sich hervorragend als promillefreier Ginersatz eigne. Einem VirGin Tonic Longdrink gibt er mit Orange, Nelke und Wacholderbeere den richtigen Geschmack.

David Gregor-Altmanns Lieblingsgetränk ist allerdings ein echter, aus Wacholderbeeren gebrannter Gin mit Alkohol – und etwas ungewöhnlichen Zutaten. Der Vita Gin hat es Gregor-Altmann angetan. Mit Rosmarin und einem Birnenschnitz wird die Kreation ganz ohne Zitrusfrüchte fruchtig.

VirGin

Die Rezepte

Whisky Sou r 4 cl Bourbon Whisky, 2 cl Scotch Whisky, 3 cl Zitronensaft, frisch gepresst, 2 gehäufte Teelöffel Puderzucker Orangenzesten, Eis



r 4 cl Bourbon Whisky, 2 cl Scotch Whisky, 3 cl Zitronensaft, frisch gepresst, 2 gehäufte Teelöffel Puderzucker Orangenzesten, Eis Vita Gin 4 cl Gin, 0,2 l Tonic Water, 1 Birnenscheibe, Rosmarin, Wacholderbeeren, Eis



4 cl Gin, 0,2 l Tonic Water, 1 Birnenscheibe, Rosmarin, Wacholderbeeren, Eis VirGin Tonic 4 cl Wonderleaf, 0,2 l Tonic Water, Nelke, Wacholderbeere, 1 Orangenscheibe, Orangenzesten, Eis



4 cl Wonderleaf, 0,2 l Tonic Water, Nelke, Wacholderbeere, 1 Orangenscheibe, Orangenzesten, Eis Gin Basil Smash 6 cl Gin, 2 cl Zuckersirup, ½ Zitrone, 6 – 8 Basilikumblätter, Eis



