05:32 Uhr

So soll das Schloss groß rauskommen

Sonja Weinfurtner bereitet gerade das große Eröffnungswochenende mit vielen Friedberger Gruppen vor, plant aber auch das Programm fürs nächste Jahr. Sie erklärt, wie sie die Veranstaltungsstätte positionieren möchte

Von Ute Krogull

Friedberger, die Fan des Tatort-Kommissars Miroslav Nemec oder des Comedians Ingolf Lück sind, müssen bald nicht mehr den Fernseher anschalten, sondern können ihre Lieblinge live vor Ort sehen. Sonja Weinfurtner hat diese beiden und andere Künstler mehr bereits gebucht. Die Schlossmanagerin erstellt das langfristige Programm ebenso wie das für das große Eröffnungswochenende vom 5. bis 7. Oktober. Dann nämlich wird es nach der offiziellen Einweihungsfeier für geladene Gäste am Freitagabend zwei Tage lang ein kostenloses Programm von Friedberger Akteuren im Schloss geben. Über 30 Gruppen machen mit.

Sie zeigen am samstag und Sonntag in zweimal zwölf Stunden in Innenhof, Rittersaal und Großem Saal im Obergeschoss, wie das Gebäude bespielt werden kann. Der Eintritt ist frei. Im Park und vor den Toren unterhalten Schauspieler mit sogenannten Walking Acts. Im Schloss sind Konzerte, Schauspiel, Lesungen und Ausstellungen geplant. Neben Musikensembles, bildenden Künstlern und Theatergruppen sind Schulen mit von der Partie; die FOS baut zum Beispiel ein 3D-Modell des Gebäudes. Auch das Café, das regulär erst zusammen mit dem Museum eröffnet, ist in Betrieb.

Weinfurtner plant ein Programm mit Wiederholungen, damit möglichst viele Neugierige in den Genuss der Vorführungen kommen. Denn auch am Eröffnungswochenende gilt die juristisch vereinbarte Obergrenze von 500 Personen. Dazu zählen nicht nur Besucher, sondern auch Caterer, Sanitäter, Garderobieren usw. Die Managerin hofft daher, dass die Gäste ein- und ausgehen und die Wartezeiten nicht allzu lang werden.

Eröffnungswochenende soll jedem etwas bieten

Das Wochenende soll eine Kostprobe bieten für das, was später stattfindet. So können Interessierte das Schloss jetzt buchen, sei es für Feste oder für eigene Kulturveranstaltungen bzw. Tagungen. Außerdem bastelt Weinfurtner am Jahresprogramm. Ihr Ziel ist es, von jedem etwas zu bieten. Dazu zählen neben Veranstaltungen lokaler Gruppen unter anderem ein Konzert der Men in Blech (28. Oktober), das Stück „Hoppla, wir leben!“ der Theaterwerkstatt Augsburg, über den Dramatiker Ernst Toller (15. November) das Kabarett „Ü30 - Best of“ von Toni Lauerer (17. November) , ein Musical-Konzert mit Plauderein von Lauren Francis und Franz Garlik (30. November), eine Weihnachtsshow (15. und 16. Dezember) und ein Auftritt der Singer-Songwriterin Pe Werner (16. Februar). Die Vorbereitung läuft langfristig: Kommenden August plant Weinfurtner einen Auftritt von Purple Schulz im Innenhof.

Das Programm für das Schloss auszutüfteln, ist kein einfaches Unterfangen. Weinfurtner muss ihre Termine rechtzeitig setzen, damit das städtische Gebäudemanagement weiß, wann es Räume vermieten kann. Denn die Stadt darf maximal an 165 Tagen im Jahr Veranstaltungen zulassen, lautet die Vereinbarung mit den Anwohnern.

Außerdem muss sich Friedberg mit seinen kleinen Publikumskapazitäten in die regionale Veranstaltungsszene mit großen Hallen wie Gersthofen einfügen. Letztlich ist es eine Kostenrechnung. Mit dem Eintrittsgeld von 350 Plätzen im Großen Saal muss ein Auftritt finanziert sein. Auch im Innenhof, der viel Platz bieten würde, werden es wegen der Obergrenze laut Weinfurtner wohl maximal um die 470 Gäste sein.

Die Kartenpreise will sie moderat gestalten. Ein Jazzfrühschoppen inklusive Büfett kostet 25 Euro, die Konzerte im Rahmen des Jazzfestivals im November liegen bei 19 Euro, Miroslav Nemec am 11. Januar kann man für 22 Euro sehen (im Vorverkauf ohne VVK-Gebühr). Weinfurtner will zwar einerseits kein Minus machen (der veranschlagte städtische Zuschuss von 800 0000 Euro jährlich fließt in den Unterhalt), aber doch Veranstaltungen bieten, die sich viele Bürger leisten können.

Abgesehen von den öffentlichen Veranstaltungen plant die Stadt, Termine wie die Sportlerehrung oder Empfänge ins Schloss zu verlegen. Eine Hochzeitmesse soll im Frühling stattfinden und Firmen haben bereits wegen Tagungen und Weihnachtsfeiern angefragt. Hier oder bei Geburtstagsfeiern hat Weinfurtner eine besondere Idee: Vor dem Fest (Caterer und Getränkelieferant sind übrigens frei wählbar) können die Gäste eine Führung durchs Schloss mitmachen.

Programm Es gibt noch keine Internetseite. Einen Teil der Veranstaltungen kann man über den AZ-Ticketservice (www.az-ticketservice.de) buchen. Eine Liste aller Veranstaltungen hält das Bürgerbüro im Rathaus vor, das ebenfalls Tickets verkauft.

Themen Folgen