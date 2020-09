vor 17 Min.

Solider Wert bei der Rieder Jahresrechnung

1,2 Millionen Euro werden aus dem Vermögenshaushalt den Rücklagen zugeführt. Corona-Pandemie und Kommunalwahlen sorgen für Verzögerung bei der Verwaltung

Von Christine Hornischer

In der aktuellen Gemeinderatssitzung legte Andreas Sausenthaler Bürgermeister Erwin Gerstlacher und den Räten die Jahresrechnung 2019 vor. „Ich bin diesmal rund drei Monate zu spät dran“, entschuldigte sich der Geschäftsleiter. Grund seien die Kommunalwahl und die Corona-Pandemie.

Trotz der Verspätung konnte er Erfreuliches berichten: Im Jahr 2019 wurde im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 1.312.848,72 Euro erwirtschaftet werden, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Dieses Ergebnis liege deutlich über dem Ansatz, so Sausenthaler. Der Grund für das gute Abschneiden im Verwaltungshaushalt seien Einsparungen beispielsweise bei den Personalkosten oder im Unterhalt für Grundstücke und bauliche Anlagen. Robert Guha von der Lebensqualität wollte genau wissen, wo denn bei den Personalkosten eingespart werde. „Wir hatten in der Verwaltung einen Krankenstand, der erst in diesem Jahr wiederbesetzt wurde“, erklärte der Geschäftsleiter.

Im Vermögenshaushalt blieb die Gemeinde Ried sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben weit unter den Ansätzen, wie in der Tischvorlage zu lesen war. Die Einnahmen beliefen sich auf 3.116 Millionen Euro (mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt). Die Investitionsausgaben betragen insgesamt 1.845 Millionen Euro (eingeplant waren 5.627 Millionen Euro). Bei den eingeplanten Baumaßnahmen beliefen sich die Minderausgaben auf 2.53 Millionen Euro. Für den Erwerb von Grundstücken wurden 1.36 Millionen Euro nicht beansprucht. Insgesamt könne so ein Überschuss von 1.271.479, 21 Millionen Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Am Vermögenshaushalt könne man ersehen, wie gesund eine Gemeinde dastehe, so Sausenthaler. Diese rund 1,3 Millionen Euro Überschuss seien ein sehr solider Wert.

Robert Guha monierte einen etwaigen „Investitionsstau“, der dabei entstünde, wenn Bauvorhaben immer wieder geschoben werden. „Dies sei ganz normal“, erklärte Andreas Sausenthaler. „Das liegt daran, dass wir wirklich alles aufnehmen, um es so transparenter zu machen.“

So beläuft sich die Soll-Rücklage zum 31. Dezember 2019 auf 2.663.052,93 Millionen Euro. Da die Gemeinde jedoch in absehbarer Zeit einige Beträge bezahlen müsste (landwirtschaftliche Stundungen, Versäumnisgebühren und Ähnliches), reduziere sich die allgemeine Rücklage auf 2.348.216,92 Millionen Euro. Der Gemeinderat nahm die Jahresrechnung zur Kenntnis und beschloss einstimmig, sie dem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen.

