Städtefreundschaft: Warum Mering besser als Berlin ist

14 Jugendliche aus Karmiel in Israel verbrachten zehn Tage in Mering. Sie haben viel erlebt und stellten sich auch dem dunkelsten Kapitel in der deutschen Geschichte

Von Heike Scherer

Es war ein tränenreicher Abschied, als die Autos zum Flughafen starteten: In nur zehn Tagen hatten sich zwischen den Jugendlichen aus Karmiel und aus Mering enge Freundschaften entwickelt. Günter und Annemarie Wurm, die das Programm der Jugendbegegnung im Rahmen der Städtefreundschaft mit ihrem Team geplant hatten, waren sehr zufrieden mit dem Verlauf. Auch die beiden Betreuer Tomer Hoffman und Amit Erell aus Karmiel lobten die Freundlichkeit und Offenheit der deutschen Familien.

Auf die Frage, warum gerade Mering und nicht Berlin, mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat Karmiel bereits seit vielen Jahren eine Städtepartnerschaft, antwortete Tomer Hoffmann: „Berlin ist eine Großstadt mit vielen Attraktivitäten, doch Mering ist eine große Familie.“ Ein Termin für den Gegenbesuch im Jahr 2019 steht noch nicht fest. Die beteiligten Mitglieder des Meringer Jugendparlamentes wollen auf jeden Fall ebenfalls dabei sein.

„Es war eine tolle Woche mit vielen Erfahrungen und herzlichen Menschen. Ich muss unbedingt noch einmal nach Mering kommen“, schwärmte der 16-jährige David Temer. Guy Hoffman pflichtete ihm bei und war glücklich, sein Land Israel vertreten zu dürfen. Er wisse jetzt, wie deutsche Teenager lebten. Ein Erlebnis war es für ihn, am Donnerstagmorgen mit seinem Vater bei der Weißwurstherstellung in der Metzgerei Reich dabei sein zu dürfen und sie zu probieren.

Für Shalev Solomon war es die erste Reise ins Ausland. Sie verriet, dass Synagogen in Israel kleiner seien als in Deutschland und dass sie gerne neue Speisen versuchen wollte wie Bratwürste oder Pizza mit Bergkäse.

Für die deutschen Jugendlichen ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Sie wollen den Kontakt über das Handy oder gelegentliche Briefe aufrechterhalten. „Aufgrund des engen Programms war die Zeit zum Unterhalten sehr kurz. Da ich in Ausbildung bin, konnte ich nur einmal am Tagesprogramm teilnehmen“, bedauerte Amelie Ortner.

Die Stadt München empfanden einige israelische Jugendliche als überfüllt und teuer. Dort besuchten sie außer den wichtigsten Sehenswürdigkeiten die Janusz-Korczak-Akademie, die Fortbildung für jüdische Bürger anbietet. Im Bayerischen Landtag empfing sie die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr. Schon Ende Oktober werde sie auf Einladung von Tomer Hoffmans Frau nach Karmiel fliegen, um deren Frauenorganisation zu besuchen und im Willy Brand Center in Jerusalem mit jungen Menschen zu sprechen.

In Augsburg lernten sie nicht nur die Synagoge und den Dom kennen. Landsmann Roy Kfrir, der seit sechs Jahren bei einem Projekt im Granhotel Cosmopolis engagiert ist, zeigte ihnen die Einrichtung. Sie bietet gleichzeitig Migranten, Künstlern und Touristen Unterkunft, verfügt über ein Café und eine Kantine mit veganem Mittagstisch.

Der Tag in Mering war ausgefüllt: Er begann mit der Tafel und dem Kleiderladen. Auch in Israel gebe es drei solcher Einrichtungen für Bedürftige wie Pitchon Lev, Vitzo und Naamat, erzählte Adi Gutmann. Im Heimatmuseum erfuhren sie mehr über den Ortsteil St. Afra, Trachten und die frühere Ausstattung von Küchen. In der Kirche St. Michael interessierte sie besonders der Beichtstuhl. Von Angela Bonhag erfuhren sie Einzelheiten über Bilder und Geschichte des katholischen Gotteshauses. Ein Abendessen mit Getränk spendierte den israelischen Gästen die Pizzeria „Da Daniele“.

Der Höhepunkt des Aufenthaltes war für Shawn Plosk die Gedenkveranstaltung in der KZ-Außenstelle Kaufering. „Wir fühlten uns wie eine große Familie, obwohl wir nicht alle Juden waren. Wir beteten dafür, nicht mehr solche Fehler zu machen, sondern die Zukunft besser zu gestalten“, sagte er.

Zuvor hatten die Jugendlichen die ehemalige Bunkeranlage des Dritten Reichs „Weingut II“ in der Welfenkaserne besichtigt. Das Wochenende nutzten einige Jugendlich , um auf den Pürschling zu steigen, die Gegend um Mering mit dem Fahrrad zu erkunden oder Minigolf zu spielen. Mit vielen neuen Erfahrungen und Freundschaften reiste die israelische Gruppe nach Hause. Die deutschen Austauschpartner sind bereits gespannt, bald das interessante Heilige Land kennenlernen zu dürfen.

