vor 51 Min.

Stätzling: Mann rauscht in Leitplanke und bleibt unverletzt

Ein 23-Jähriger hatte Glück im Unglück: Er verlor in Stätzling die Kontrolle über seinen VW, verletzte sich beim Einschlag in die Leitplanke aber nicht.

Ein junger Mann ist mit seinem in Stätzling von der Fahrbahn abgekommen – er blieb trotz eines Einschlags in der Leitplanke aber unverletzt. Am Dienstag gegen Mitternacht fuhr der 23-Jährige mit seinem VW Touareg auf der Derchinger Straße in Richtung Norden.

Im Bereich der Autobahnunterführung brach das Heck des Fahrzeuges aus. Dadurch wurde das Fahrzeug laut Polizeiangaben gegen die Leitplanke geschleudert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb allerdings unverletzt. Es entstand etwa 7000 Euro Sachschaden. (tril)

