Stätzlinger Zachäuskirche als Musicalbühne

Bei der fünften Auflage setzen Beate Anton und ihre Sänger auf ein bewährtes Konzept. Zu hören sind bekannte Melodien und Songs aus aktuellen Stücken.

Musical-Fans – und nicht nur die – können sich auf einen ganz besonderen Konzertabend am Samstag, 5. Oktober, in der Zachäuskirche Stätzling freuen. Nach vier erfolgreichen Musicalabenden findet nun der fünfte statt, mit Beate Anton und einigen ihrer (ehemaligen) Schüler und Schülerinnen der Friedberger Schule für Musik.

In stimmungsvoller Atmosphäre tragen die Sängerinnen und Sänger Hits aus berühmten Musicals vor und interpretieren die Stücke szenisch. Damit setzt das Team ein Konzept fort, dem das Publikum beim letzten Musicalabend in der voll besetzten Zachäuskirche stehend applaudierte.

Sie waren schon beim Luther-Oratorium dabei

Mit dabei sind dieses Mal wieder viele der Solistinnen und Solisten vom letzten Mal. Etliche von ihnen hatten 2017 das Publikum beim Luther-Pop-Oratorium begeistert. Darunter Marietta Weindl, die beim Pop-Oratorium die weibliche Hauptrolle sang, sowie Lea Steinke, die auch beim Operettenkonzert der Stadtkapelle Friedberg für Begeisterungsstürme des Publikums sorgte. Einige Solistinnen begeisterten kürzlich bei der Nacht der Chöre im Schloss als Oktett Octatonica wie zum Beispiel Melia Respress, Chantal Sczesny und Patricia Albanese.

Im Oktober 2020 wird das Musical „Amazing Grace“ in der Friedberger Stadthalle zur Aufführung kommen, die Planungen laufen schon auf vollen Touren. Die beiden Hauptdarsteller Amelie Möritz und Stefan Otto sind auch am Musicalabend zu hören und geben einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Musical. Auch Walter Schmitt, der Luther-Darsteller im Pop-Oratorium, steht wieder auf der Bühne, ebenso Beate Anton selbst, Sopranistin, Gesangslehrerin und Leiterin des Gospelchors Colours.

Worauf sich das Publikum in Stätzling freuen darf

Das Publikum darf sich auf eine bunte Mischung bekannter und neuer Musicals freuen. Auf dem Programm steht unter anderem Berührendes aus „Mary Poppins“, Schwungvolles aus „Mamma Mia“. Außerdem Klassiker aus „Les Misérables“, Jazziges aus „Chicago“, Temperamentvolles aus „The Greatest Showman“, sowie Songs aus Stücken, die noch aktuell auf den Musicalbühnen Deutschlands laufen, wie „Anastasia“, „Die fabelhafte Welt der Amélie“ oder „Aladdin“. Auch aus „Rebecca“, „Elisabeth“ und aus „Amazing Grace – das Chormusical“ sowie „Ich war noch niemals in New York“ werden Stücke gesungen. Darüber hinaus gibt es Musicalsongs aus „Die Päpstin“ und „Rudolf – Affaire Mayerling“.

Spende für das St.-Vinzenz-Hospiz in Augsburg

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wer sich am Ende mit einer Spende bedanken möchte, kann Gutes tun: Die Hälfte des Spendenerlöses kommt dem St.-Vinzenz-Hospiz Augsburg zugute. Das Konzert findet am Samstag, 5. Oktober, um 18.30 Uhr in der Zachäuskirche an der Pfarrer-Bezler-Straße 23 in Stätzling statt und dauert circa zweieinhalb Stunden inklusive Pause mit Snacks und Getränken.

