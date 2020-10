vor 39 Min.

Steigende Corona-Zahlen im Landkreis: Der Merchinger Advent ist abgesagt

Plus Der Merchinger Advent findet in diesem Jahr nicht statt. Ob in Merching auch die Kerzenlichtstunde ausfällt, ist offen. Der Kulturausschuss will noch abwarten.

Von Christina Riedmann-Pooch

Den steigenden Infektionszahlen fallen auch in Merching einige traditionelle Veranstaltungen zum Opfer. Besonders betrifft dies den beliebten Merchinger Advent. Aber auch die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag können nur in einer stark eingeschränkten Form stattfinden.

Abgesagt sind die Gedenkstunden anlässlich des anstehenden Volkstrauertages am 15. November. In den Ortsteilen von Merching wird jeweils eine Messe für die Gefallenen und Opfer von Krieg und Gewalt gelesen. Die anschließenden Gedenkveranstaltungen an den Kriegerdenkmälern werden nicht stattfinden.

Der Kulturausschuss beschloss in Absprache mit den Vereinen, in diesem Jahr auf den Merchinger Advent zu verzichten. Der karitative Christkindlmarkt am 1. Adventssonntag entfällt komplett wie auch das Hirtenfeuer am Heiligen Abend. Allein die Kerzenlichtstunde am 4. Adventssonntag wollen die Verantwortlichen noch nicht absagen und - sofern sie stattfinden kann - in die Mehrzweckhalle verlegen.

Anmeldungen für die Merchinger Kerzenlichtstunde wären nötig

Da die Veranstaltung sehr ruhig und eher statisch abläuft, besteht eine Chance, dass sie eventuell doch stattfinden kann. Voraussetzung ist allerdings, dass zu diesem Zeitpunkt mindestens 50 Besucher für den Innenraum zugelassen sind. Der Musikverein Merching würde sich freuen, dadurch zumindest einem kleinen Kreis eine besinnliche musikalische Einstimmung auf Weihnachten ermöglichen zu können. Wer die Kerzenlichtstunde besuchen will, muss sich in jedem Fall vorher angemeldet haben. Die Entscheidung, ob die Kerzenlichtstunde stattfinden kann, wird bis Ende November bekannt gegeben werden.

Auch der geplante Bürgerball am 23. Januar 2021 steht auf der Kippe. Hier möchte man eine einheitliche Regelung mit den Ortsvereinen,vor allem der Freiwilligen Feuerwehr und dem TSV, die traditionell ebenfalls Veranstaltungen zu Fasching ausrichten, treffen. Eine Entscheidung dazu soll noch vor Weihnachten fallen.

