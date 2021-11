Gemeinderat stellt Weichen für die Wohlfühloase in Steindorf

Plus Das Gremium beschließt den notwendigen Bebauungsplan für die große Anlage mit Gesundheitszentrum und Gastronomie.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Be­bau­ungsplan " Steindorf Nord 2" be­schlossen. Dieser hat jetzt alle Verfahrensschritte durchlaufen. Bei der öffentlichen Auslegung waren nur wenige Stellungnah­men eingegangen, die auch nur Kleinigkeiten enthielten.