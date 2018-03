vor 37 Min.

TC Ried geht neue Wege

Der Tennisclub bietet einen Donnerstagsmix für Freizeitspieler an.

Bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Ried standen nicht nur Neuwahlen des Vorstands an, sondern es wurde auch intensiv über die Zukunft sowie die Ausrichtung des Vereins diskutiert. Der Vorsitzende Rudolf Korbelar betonte dabei, dass Veranstaltungen, bei denen der Wettkampf nicht an erster Stelle steht, wie die Schleiferlturniere bei der Platzeröffnung und das Sommerfest, von den Mitgliedern besonders gut angenommen worden seien. Auch das Doppelmixturnier am Heiligdreikönigstag in der Tennishalle in Friedberg war ein voller Erfolg.

In der Jahreshauptversammlung wurde daher beschlossen, ab Mai einen Donnerstagsmix für alle Freizeitspieler einzurichten. Etwa acht Damen und Herren nehmen aber weiterhin an der Tennis-Punktrunde teil. Auch was die Gewinnung von Mitgliedern betrifft, geht der TC Ried neue Wege und bietet allen interessierten Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen eine Schnuppermitgliedschaft für diese Saison zu günstigen Konditionen an. Enthalten in diesem Angebot sind auch drei Trainerstunden.

Das Training für die Neumitglieder sowie für die Kinder und Jugendlichen wird ab dieser Saison von Patricia Greif geleitet, die derzeit die Tennis-B-Trainerausbildung absolviert. Sie übernimmt auch das Amt des Jugendwarts. Die Platzeröffnung sowie das Kennenlernen mit den Neumitgliedern ist dieses Jahr für den 1. Mai, ab 10 Uhr geplant.

Am Ende der Jahreshauptversammlung wurden die Mitglieder der Vorstandschaft, bis auf den Posten des Schriftführers, in ihren Ämtern bestätigt. Matthias Mayer trat für das Amt nicht mehr an. Als Nachfolgerin wurde Melanie Korbelar gewählt. Der Vorsitzende dankte Mayer und allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit.

Kontakt Für Fragen zur Schnuppermitgliedschaft steht Rudolf Korbelar unter Telefon 08233/8739 zur Verfügung.