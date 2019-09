vor 58 Min.

Tablet und Brille in Dasing aus Vorgarten gestohlen

Diebstahl im eigenen Vorgarten: Ein Unbekannter hat in Dasing ein Tablet und eine Lesebrille entwendet.

Kurz ließen die Besitzer ein Tablet und eine Lesebrille unbeobachtet. In dieser zeit schlug ein Täter in dem Dasinger Vorgarten zu.

Ein Unbekannter hat ein Tablet der Marke Samsung aus einem Vorgarten gestohlen. Bereits an einem Montagnachmittag vor gut zwei Wochen schlug der Täter in der Hauptstraße in Dasing-Wessiszell zu. Zudem entwendete er auch eine hochwertige Lesebrille.

Die Gegenstände lagen dort laut Polizei nur wenige Minuten unbeobachtet. Der Diebstahlschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

