vor 56 Min.

Taktsicher, ballsicher, treffsicher

Für den April stehen eine junge Hip-Hop-Tänzerin, ein vielversprechendes Tennistalent und eine sehr routinierte Schützin zur Wahl.

Von Peter Kleist

Drei erfolgreiche Sportler stehen wieder zur Wahl beim „Sportler des Monats“ der Friedberger Allgemeinen. Hier stellen wir Ihnen die drei Kandidaten kurz vor – und Sie entscheiden, wer am Ende triumphiert.

Karishma Junga 14 Jahre alt ist die Gymnasiastin, die in die 9. Klasse des Meringer Gymnasiums geht. Und der Teenager ist seit gut fünf Jahren in einer jungen, aufstrebenden Sportart unterwegs: dem Hip-Hop-Tanzen. Seit der 4. Klasse tanzt sie beim Tanzstudi Effekt in Kissing, geht dreimal wöchentlich ins Training und verbringt so gut sechs Stunden mit ihrem Sport. „Außerdem gehe ich auf Workshops, um mich einerseits zu verbessern und um andererseits auch andere Tanzstile auszuprobieren“, so Karishma Junga. Sportlich feierte die Meringerin ihre bislang größten Erfolge erst vor Kurzem in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle. Dort wurde sie bei den DAT-Turnieren bayerische Meisterin in der Kategorie Junior 1 in der Hip-Hop-Master-Class und sie triumphierte auch in der Mannschaft. Mit der Gruppe Explosion, in der sie den Solopart tanzt, holte sie sich ebenfalls den bayerischen Meistertitel in der Kategorie Junior 2 im Videoclip-Dancing. „Ich mag es generell, mich ohne vorgeschriebene Choreografie zur Musik zu bewegen – und am besten kann ich das beim Hip-Hop“, erklärt die Schülerin, für die Tanzen auch der wichtige Ausgleich zur Schule ist. Für die Zukunft hat sich das fröhliche Mädchen vorgenommen, noch besser zu werden. Tanzen ist aber nicht alles, es gibt noch andere Hobbys. „Ich singe gerne und fahre gerne Rad“, sagt sie. Ihr Gesangstalent hat sie auch schon bei Veranstaltungen des Tanzstudios unter Beweis gestellt.

SamuelBraun Das große Vorbild des gerade elf Jahre alt gewordenen Tennistalents ist ein ganz Großer dieses Sports: Roger Federer. „Den finde ich toll, weil der auch mit 36 Jahren noch Turniere gewinnt“, meint der Friedberger. Samuel Braun ist eines der großen Nachwuchstalente des TC Friedberg, für den er seit über sechs Jahren zum Schläger greift. Braun wurde im Vorjahr bei den bayerischen Masters der U10 Zweiter, landete bei den süddeutschen Masters auf Rang drei, wurde in diesem Jahr sowohl bei den schwäbischen als auch bei den bayerischen Meisterschaften der U11 jeweils Dritter. Zudem landete er beim Sichtungsturnier der Landesverbände Bayern, Hessen, Baden und Württemberg auf dem zweiten Platz. „Tennis ist ein cooler Sport und es macht mir Spaß, zu spielen – vor allem, wenn es um was geht“, so der Schüler, der die 5. Klasse des Rudolf-Diesel-Gymnasiums besucht und mittlerweile auch bei den Turnieren der DTB-Kidserie an den Start geht. Samuel Braun ist aber nicht nur auf dem Tennisplatz erfolgreich, er beweist sein Talent auch in anderen Sportarten. So spielt er in der D1-Jugend des TSV Dasing Fußball, obwohl er noch E-Jugendlicher ist. Und unlängst hat er an seiner Schule auch ein Badminton-Turnier gewonnen. Das sportliche Ziel des Elfjährigen ist zudem ein besonders ehrgeiziges: „Ich möchte einmal Wimbledon gewinnen“, sagt er selbstbewusst.

Cäcilia„Cilli“ Stadtherr Sie ist mit ihren 50 Jahren die erfahrenste unserer Kandidaten – und wohl diejenige, die am spätesten mit ihrem Sport begonnen hat. 2010 griff die Merchingerin erstmals zu einem Luftgewehr, damals inspiriert von ihrem Sohn Johannes und ihrem Mann Hans, der sie einmal mit an den Schießstand nahm. „Da habe ich es dann ausprobiert, es hat mich fasziniert und so bin ich dabei geblieben“, erzählt die vierfache Mutter mit einem Lächeln. Und Cäcilia Stadtherr, von allen nur „Cilli“ gerufen, erwies sich als Naturtalent. In der abgelaufenen Saison war sie mit einem Schnitt von 388,10 Ringen wieder einmal die beste Schützin der Gau-Oberliga.

Ihre besten Leistungen waren dabei 395 und 393 von 400 möglichen Ringen. Bereits viermal war die Merchingerin mittlerweile bei deutschen Meisterschaften in ihrer Altersklasse am Start – seit 2014 in jedem Jahr und auch heuer ist eine Teilnahme durchaus im Bereich des Möglichen. Konzentrieren, ruhig werden, die Mitte finden, das Scharfstellen der Augen – all das brauche man, um beim Schießen erfolgreich zu sein. Und all das hat sie offensichtlich verinnerlicht. Die gelernte Krankenschwester hat neben dem Schießen noch ein besonderes Hobby: Sie spielt Theater auf der Pfarrbühne Merching. „Das macht mir großen Spaß“, so Cilli Stadtherr, die zudem auch beim Bühnenbild mithilft und auch schon kleinere Stücke für den Trachtenverein selbst geschrieben hat.

