Tartanbahn in Kissing wird erneuert

Die Tartanbahn in Kissing ist in einem schlechten Zustand. Nun soll sie ausgebessert werden.

Stolperstellen gefährden die Läufer. Die Gemeinde lässt die bestehende Strecke nun aufwendig ausbessern.

Von Philipp Schröders

Auf der Kissinger Sportanlage neben der Paartalhalle soll die Tartanbahn auf Vordermann gebracht werden. Dafür will die Gemeinde rund 78000 Euro investieren. Die bestehende Bahn weist erhebliche Schäden am Belag und an den Entwässerungsrinnen auf. Teilweise hat sie Löcher. Bürgermeister Reinhard Gürtner erklärte in der vergangenen Gemeinderatssitzung, dass eine „Sofortmaßnahme“ zur Behebung erfolgen müsse. In deren Zuge sei sowieso eine Grundreinigung der gesamten Laufbahn und der Nebenflächen erforderlich. Auch müssten Rinnenabdeckungen und Stolperstellen behoben werden. Das würde etwa 16.000 Euro kosten.

Eine andere Lösung wäre die Tartanbahn ganz von einer Spezialfirma sanieren zu lassen. Die würde den alten Belag säubern, stabilisieren und die Rinnenabdeckungen erneuern. Danach würden die Arbeiter einen Spritzbelag mit einer Höhe von etwa vier bis fünf Millimetern auftragen und zum Schluss die Linien neu ziehen. Die Tartanbahn sei danach wieder zehn bis 15 Jahre nutzbar. Die Sanierung koste inklusive der benötigten Reinigung, also der Sofortmaßnahme, rund 78.000 Euro. Daher empfahl die Verwaltung dem Gemeinderat, die Bahn in einem Zug in diesem Jahr reinigen und sanieren zu lassen.

Tartanbahn in Kissing wird weniger genutzt als früher

Bürgermeister Gürtner sagte, dass im Haushalt eigentlich nur 20.000 Euro für die Planung der Sanierung eingestellt seien. Allerdings könne man dafür den Posten für den Neubau mit 400.000 Euro im kommenden Jahr streichen. Zudem sah Kämmerer Klaus Metzger kein Problem darin, die erforderliche Summe für die Sanierung in diesem Jahr aufzubringen.

SPD-Fraktionssprecher Ronald Kraus fragte, wie lange eine neue Tartanbahn nutzbar sei. Andreas Vötter von der Bauverwaltung sprach von 20 bis 30 Jahren. Allerdings seien nur für den Belag 240.000 Euro fällig. Wenn die Gemeinde die bestehende Bahn in 15 Jahren erneut saniere, käme sie unterm Strich billiger weg. Er habe sich auch beim KSC erkundigt, wie oft die Bahn gebraucht wird. „Sie wird nicht mehr so viel genutzt wie in vergangenen Zeiten, überwiegend für den Schulsport“, sagte er.

Mehrere Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, die Bahn möglichst bald sanieren zu lassen. „Mit jeder Welle steigt die Verletzungsgefahr für unsere Kinder“, sagte Wolfgang Hörig von den Freien Wählern. Der Gemeinderat vergab dann einstimmig den Auftrag an die Firma Kutter Memmingen. Ludwig Asam von den Grünen merkte an, dass seine Fraktion bei solchen Entscheidungen gerne drei Vergleichsangebote habe. Vötter erklärte, dass das nicht leicht sei. Im vorliegenden Fall habe es nur ein weiteres Angebot einer Münchener Firma gegeben, das sei aber 13 Prozent teurer gewesen.

Neben der Tartanbahn muss auch die Rasensprinkleranlage auf der Sportanlage erneuert werden. Für die bestehende gebe es keine Ersatzteile mehr, heißt es in der Verwaltung. Die rechnet mit Kosten von 13.000 Euro. Der Gemeinderat beschloss daher, Angebote für eine neue Sprinkleranlage einholen zu lassen.

Bauherr möchte Mehrfamilienhaus bauen

Bauvorhaben In der Bahnhofstraße 137 möchte ein Bauherr in der Nähe des Supermarkts ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen errichten lassen. Nebenan sind bereits zwei Wohnhäuser. Das Vorhaben liegt in einem Gebiet ohne Bebauungsplan, deshalb gilt Paragraf 34 des Baugesetzbuches, der unter anderem besagt, dass sich die Gebäude in die Umgebung nach Art und Nutzung einfügen sollten. Das geplante Haus ist mit 13,69 Metern etwa 90 Zentimeter höher als das Nachbargebäude.

Bürgermeister Gürtner sagte: „Ich könnte das befürworten.“ Gemeinderat Asam von den Grünen wies daraufhin, dass es in der Nähe noch höhere Bebauung gebe. Auch Marion Lang (SPD) und Franz-Xaver Sedlmeyr (CSU) sprachen sich für das Vorhaben aus. Kraus von der SPD sagte: „In unserer Fraktion kam aber die Frage auf, ob im Gewerbegebiet Wohnbebauung zugelassen ist.“ Bauamtsleiter Schatz sagte, dass die Entscheidung letztlich beim Landratsamt liege. Da es aber schon Wohnhäuser dort gebe, sehe er kein Problem. Auch der Supermarkt passe in ein Gebiet mit Wohnbebauung.

