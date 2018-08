vor 51 Min.

Trotz Kündigung läuft der Gastrobetrieb

Die Gemeinde Kissing will die Paartalhallenbetreiber loswerden und stellt eine Räumungsklage. Die zeigen sich unbeeindruckt.

Von Philipp Schröders

Die Betreiber der Paartalhallen-Gastronomie trommeln weiterhin kräftig im Internet für Veranstaltungen. Vom Rockabilly-Abend bis zum Musical-Dinner soll in den kommenden Monaten in Kissing einiges stattfinden. Auch das Bistro, seit der Übernahme trägt es den Namen Kiss’n’Chill, wird in professionell produzierten Werbefilmen angepriesen. Auf den Zäunen rund um das Gelände hängen große Banner mit dem Schriftzug des Lokals.

Ginge es nach der Gemeinde, hätte das Kiss’n’Chill allerdings bereits wieder schließen sollen. Als Verpächter des Gastronomiebereichs in der Halle möchte sie die Betreiber weiterhin loswerden. Silvia Rinderhagen, die zurzeit Bürgermeister Manfred Wolf vertritt, erklärt: „Wir haben eine Räumungsklage gestellt.“ Es handle sich um ein schwebendes Verfahren. „Die Anwälte tauschen sich aus“, sagt Rinderhagen. Wie es weitergeht oder gar ein Gerichtstermin stünden noch nicht fest.

Gemeinde hält an der Kündigung fest

Im Mai hatte die Gemeinde öffentlich gemacht, dass sie dem neuen Pächter fristlos gekündigt hatte. Forderungen von 9900 Euro für Pacht und Nebenkosten sowie fehlende Kautionszahlungen standen im Raum. Pächter der Halle ist das Unternehmen Genussboxx Limited aus Königsbrunn. Dessen Direktor ist Heiko Gärtner, der mit seiner Lebensgefährtin Iris Koy den Gastro-Bereich in der Paartalhalle betreibt. Als die Kündigung aufkam, machte er geltend, dass die Gemeinde zahlreiche Mängel nicht beseitigt habe. Dazu sei sie vertraglich verpflichtet gewesen. Er legte eine mehrseitige Liste vor. Demnach ging es beispielsweise um Kosten für Küchenausstattung, Hygieneartikel, Beseitigung technischer Mängel und die Miete für die technische Anlage. Auch erklärte er im Mai gegenüber unserer Zeitung, die ausstehende Pacht nachträglich überwiesen zu haben.

Der Betrieb in der Paartalhalle läuft jedenfalls trotz der Kündigung unverändert weiter. Am Montag erklärte Gärtner: „Bei uns hat sich keiner mehr gemeldet.“ Nach der schriftlichen Kündigung, die seine Anwälte zurückgewiesen hätten, habe die Gemeinde nichts nachgelegt. Die Situation beunruhige ihn nicht. „Ich habe gar keine Angst, wir sind für die Menschen da und nicht für die Gemeinde – also Gemeinde im Sinne der Verwaltung.“ Das Kiss’n’Chill sei vor Kurzem von der Agentur Gastro-Tipps zu einem der besten Lokale im Landkreis gekürt worden. Mit Martin Kirwan habe das Restaurant einen neuen Sternekoch bekommen.

Team in der Paartalhalle will einige Veranstaltungen bieten

Zurzeit mache der Betrieb Sommerurlaub. Doch Anfang September wolle das Team im Kiss’n’Chill und im Erlebachsaal wieder einiges bieten. Gärtner kündigt „hochkarätige Veranstaltungen“ an. Am 22. September findet in der Paartalhalle ein Rockabilly-Abend statt. Auf der Bühne steht die Augsburger Band The Cadcatz. Das Publikum kann zu ihrer Musik Rock’n’Roll und Boogie Woogie tanzen. Im Oktober steht der Erfolgstrainer Frank Wilde auf der Bühne. Bei Ticketvertrieben werden zudem bereits Karten für Veranstaltungen im kommenden Jahr angeboten. Im April will das Schlagerduo Amigos in der Paartalhalle auftreten. „Das Angebot wird gut angenommen. Wir erhalten viel Zuspruch“, sagte Gärtner am Montag.

Die Pacht sei weiterhin an die Gemeinde überwiesen worden – allerdings mit einer Minderung aufgrund der von ihm beanstandeten Mängel.

