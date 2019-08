21.08.2019

Umleitung für die AVV-Busse

In der nächsten Woche ist die Aichacher Straße in Friedberg gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten wird die Aichacher Straße in Friedberg von Montag bis Samstag, 26. bis 31. August, gesperrt. Es ergeben sich folgende Änderungen für den AVV-Regionalbusverkehr:

werden über die Bozener Straße und Wiffertshauser Straße umgeleitet. Deshalb können die Haltestellen Am Haferfeld, Festplatz und Stadthalle nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Am Haferfeld wird ersatzweise die Haltestelle Völser Straße angefahren. Diese befindet sich in der Bozener Straße.

werden über die B300, Bozener Straße und Wiffertshauser Straße umgeleitet. Deshalb müssen die Haltestellen Festplatz und Stadthalle ersatzlos entfallen. Die nächste Zusteigemöglichkeit ist beim Bahnhof Friedberg.

werden über die Bozener Straße und Wiffertshauser Straße umgeleitet. Deshalb können die Haltestellen Stadthalle, Festplatz und Rothenbergstraße nicht angefahren werden. Für die beiden Haltestellen Festplatz und Stadthalle steht keine Ersatzhaltestelle zur Verfügung. Die nächste Zusteigemöglichkeit ist beim Bahnhof Friedberg. Fahrgäste der Haltestelle Rothenbergstraße werden gebeten, auf die Haltestelle Bozener Straße auszuweichen.

Wie berichtet, gibt es auf dem Abschnitt der Aichacher Straße zwischen B300 und Stadthalle zahlreiche Risse, Ausbrüche und Oberflächenschäden, die vor der Landesausstellung im kommenden Jahr repariert werden sollen. Rund 150000 Euro kostet die Erneuerung der Deckschicht.

