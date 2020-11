vor 17 Min.

Unbekannte brechen in Kissinger Grundschule ein

Unbekannte sind in die Kissinger Grundschule eingebrochen. Was sie damit bezwecken.

Einen Einbruch inklusive Diebstahl meldet die Polizei aus Kissing. Unbekannte waren in den Ferien zwischen Montag und Donnerstag in einen Büroraum in der Mensa der Grundschule eingebrochen und stahlen aus einem versperrten Büromöbel Wechselgeld.

Einbruch in der Kissinger Grundschule: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich, der Sachschaden liegt derweil bei rund zehn Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

