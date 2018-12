13:54 Uhr

Unbekannter bricht in Meringer Tennisheim ein

Nachdem er im Tennisheim in der Tratteilstraße in Mering keine Beute gefunden hatte, zog der Täter in die Gaststätte nebenan weiter.

In das Clubhaus des Tennisvereins in der Tratteilstraße in Mering ist in der Nacht auf Sonntag ein bisher unbekannter Täter eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte er ein Fenster auf, fand dann in dem Gebäude jedoch keine Beute. Daraufhin zog der Unbekannte weiter zur Gaststätte nebenan. Auch hier verschaffte sich der Täter durch das Fenster Zutritt. Er zerstörte das Vorhängeschloss an der Kassenkommode. Darin befand sich jedoch nur Münzgeld. Insgesamt hinterließ der Täter einen Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 0821/3231710 zu melden.

