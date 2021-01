vor 54 Min.

Unbekannter nutzt Vertrauen aus und stiehlt Nudeln

Eier und Kartoffeln stiehlt ein Unbekannter aus einem Selbstbedienungsladen in Derching. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Gemüse, Eier und Nudeln - das und mehr gibt es bei einem Selbstbedienungsladen in Derching zu kaufen. Einige Kartoffeln und Nudeln hat nun ein Unbekannter aus dem Laden in der Frechholzhauser Straße gestohlen. Dessen Inhaber stellte den Diebstahl am vergangenen Freitag fest, nach Angaben der Polizei sind Nudeln und Kartoffeln mit einem Wert im unteren zweistelligen Bereich weg.

Diebstahl in Derching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Verkauf der Waren findet auf Vertrauensbasis statt und ist frei zugänglich, weshalb die Polizei den Tatzeitraum auch nicht genau eingrenzen kann. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

