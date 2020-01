12:04 Uhr

Unfallflucht: Zeuge notiert Kennzeichen

Dank eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei Friedberg wohl eine Unfallflucht in Mering klären.

Von Ute Krogull

Am Samstag gegen 14.20 Uhr streifte ein Pkw-Fahrer ein in der Münchener Straße in Mering am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses auf der linken Seite. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist das Kennzeichen des flüchtigen Pkw bekannt, die Ermittlungen laufen. Somit bleibe der Geschädigte wohl nicht auf seinem Schaden in Höhe von 2000 Euro sitzen, meldet die Polizei Friedberg.

