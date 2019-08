09:17 Uhr

Unfallflucht am Dasinger Freibad

Das Auto einer jungen Frau wurde in Dasing von einem Unbekannten beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Eine junge Frau hat sich jetzt am Parkplatz des Dasinger Freibades über einen hohen Sachschaden an ihrem BMW ärgern müssen. Am Sonntagnachmittag stellte sie ihren schwarzen Wagen An der Brandleiten ab.

Als sie am Abend gegen 18.30 Uhr zu dem BMW zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

