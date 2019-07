13:03 Uhr

Unfallflucht in Friedberg bei vierstelligem Sachschaden

3500 Euro Sachschaden gab es jetzt an einem Opel in Friedberg. Der Halter des Fahrzeugs steht damit jetzt alleine da, weil der Verursacher Unfallflucht beging.

Vor kurzem hat ein 67-Jähriger seinen silberfarbenen Opel mit Augsburger Zulassung in der Pfarrer-Bezler-Straße in Friedberg-Stätzling geparkt. Er fuhr dann nach Hause und stellte später einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest, der in Stätzling entstanden sein muss.

Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Hinweise auf den noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen