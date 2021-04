Unversichert in Kissing unterwegs: E-Scooter-Fahrer droht Ärger

Eine Verkehrskontrolle in Kissing wird am Montag einem E-Scooter-Fahrer zum Verhängnis: Sein Kennzeichen war abgelaufen und bestand nur noch aus Resten.

Gegen 11 Uhr am Montag: Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Kissing auf der Peterhofstraße von der Polizei kontrolliert. Der 27-Jährige hatte an seinem Fahrzeug noch Reste eines Versicherungskennzeichens vom vergangenen Jahr.

Ermittlungen wegen fehlender Versicherung

Für dieses Jahr hatte der Fahrer den Scooter aber nicht wieder versichert. Gegen den Mann wird nun ermittelt, weil er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat. (AZ)

