Vandalismus am Bahnhof: Täter verletzt sich

Unbekannte zerstörten die Scheiben eines Unterstands am Meringer Bahnhof, wie die Polizei meldet.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Mering die Scheiben eines Warteunterstands zertrümmert. Das meldet die Polizei.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Mering die Scheiben eines Warteunterstands zertrümmert. Dabei entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Mindestens ein Täter verletzte sich dabei. Bahnmitarbeiter informierten die Bundespolizei darüber, dass am Bahnhof Mering, Bahnsteig 3/4, ein Wartehäuschens erheblich beschädigt wurde.

Laut Polizei hat sich der Täter in Mering verletzt

Wie sich herausstellte, wurden zwei Scheiben mit einem Stein zertrümmert. Blutspuren am Boden lassen vermuten, dass sich dabei mindestens ein Täter Schnittverletzungen zugezogen haben muss. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter 0821/34356-0 entgegengenommen.

