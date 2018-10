21:23 Uhr

Vandalismus an der Vinzenz-Pallotti-Schule

Geht der Vandalismus an der Friedberger Vinzenz-Pallotti-Schule auf Jugendliche zurück? Das vermutet jedenfalls die Polizei.

Unbekannte haben an der Vinzenz-Pallotti-Schule einen Sachschaden von 2500 Euro verursacht. Zwischen Freitag- und Sonntagvormittag wurde die doppelflügelige Tür einer verschlossenen Blechgarage auf dem Kettcar-Übungsplatz mit massiver Gewalt eingetreten, die Türen wurden ausgehängt und hinter eine Hecke geworfen. Die Täter nahmen sich drei blaue Kettcars aus der Garage und unternahmen mit ihnen eine Spritztour. Die Kettcars wurden ungefähr einen Kilometer entfernt am Bahndamm in einem Gebüsch aufgefunden. Die Polizei vermutet, dass die Tat auf das Konto von Jugendlichen geht. Hinweise hierzu an die Polizei unter 0821/323-1710.

