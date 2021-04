Vereine wollen nach Corona durchstarten

Die hohen Inzidenzwerte machen es den Vereinen schwer, weiter für ihre Mitglieder attraktive Angebote zu gestalten. Die Hoffnung bleibt auf die Zeit nach Corona.

Vereine leben davon, dass sich die Mitglieder treffen, gemeinsam Sport treiben, tanzen, singen oder einfach nur mal beim Stammtisch im Vereinslokal ratschen. Es geht darum, das nächste Vereinsfest zu organisieren oder bei der Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand zu wählen. Das alles liegt seit fast einem Jahr, von einer kurzen Pause im Sommer einmal abgesehen, brach.

Kontakt zu Vereinsmitgliedern fällt wegen Corona schwer

Beim ersten Lockdown fand man es ja noch irgendwie ganz spannend, gemeinsam zum ersten Mal via Zoom und Co. sich vor den Bildschirmen zu verabreden. Doch Onlinemeetings sind mittlerweile eher lästig geworden und in der Freizeit will man sich sowas nicht auch noch antun. So haben es die Vereine wirklich schwer, weiter Kontakt zu ihren Mitgliedern zu halten. Es fehlt die Begegnung. Ein gemeinsames Gespräch, ein Händeschütteln und nach dem Treffen ein Bier beim Wirt um die Ecke - das kann man virtuell nicht ersetzen.

Dabei geben sich die Verantwortlichen bei den Vereinen jede Menge Mühe, um ihre Mitglieder bei der Stange zu halten. Hier wird die Weihnachtsfeier virtuell gefeiert, dort ein Video gedreht oder eine Schnitzeljagd für die Jugend veranstaltet. Bleibt nur zu hoffen, dass die Mitglieder dieses Engagement anerkennen und nach der Corona-Pandemie es wieder genießen, gemeinsam im Verein zusammenzukommen.

