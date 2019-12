vor 27 Min.

Weihnachtsbäume für krebskranke Kinder

Der zwölfte Benefiz-Weihnachtsmarkt in Alt-Kissing beim ehemaligen Scherwirt zugunsten krebskranker Kinder der Augsburger Kinderklinik brachte die Rekordsumme von 16563 Euro ein. Die Organisatoren danken den Helferfamilien Kirchberger, Weirauch, Stemmer, Springer, Thoma und Pauker. Bei Glühwein, selbst gebackenen Plätzchen, Würstchen, Szegediner Gulasch und vegetarischen Burgern war die Spendenbereitschaft der Kissinger riesig. Für die kleinen Kissinger kam der Nikolaus und überreichte Tüten mit Obst. Monika Fottner von Gut Mergenthau spendete frisch geschlagene Weihnachtsbäume. Dank der Unterstützung von zahlreichen Geschäften aus Kissing, Mering und Oberammergau konnte Brigitte Springer mit ihrem Geschenkeservice mehr als 2300 Euro dazu beisteuern. Im Topf waren bereits 3000 Euro von Toll Solutions, der Grumpy Old Men Band und Travel Sings aus Augsburg. Stellvertretend für alle Patienten in der Kinderklinik Augsburg übernahm der einjährige Jonas mit seinen Eltern die Spende. Das Geld kommt direkt den Patienten und deren Familien zugute. Seit 2006 konnten mit dem kleinen Benefizmarkt bisher 92228 Euro überreicht werden. (FA)

